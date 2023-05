L’ora di Dark Matter Il Ponte degli Alidosi sui maxi-schermi dei cinema d’Italia

Il Ponte degli Alidosi di Castel del Rio nella locandina ufficiale del film Dark Matter. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche lo scorso 4 maggio, porta la firma del regista Stefano Odoardi con sceneggiatura scritta a quattro mani con Sytske Kok. E la mente torna a quei dieci giorni di riprese, nell’ottobre del 2021, nel paese dell’alta vallata del Santerno. Una troupe composta da 40 persone più gli attori del cast tra cui i noti Eleonora Giovanardi, Orso Maria Guerrini e Daniela Poggi, per una serie di ciak tra la località di Molino del Duca, le sponde del Santerno, il celebre ponte ad arco ed i boschi della zona. "Luoghi scoperti e valutati nel corso di una serie di sopralluoghi effettuati dall’Emilia-Romagna Film Commission – racconta il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi –. E’ qui che sono state ambientate diverse scene chiave del film. Il nostro patrimonio paesaggistico si adatta a meraviglia come set di produzioni cinematografiche. L’unicità del tratto alidosiano del Santerno in autunno, con quel colpo d’occhio caratterizzato dalle infinite colorazioni del fogliame, ha lasciato tutti a bocca aperta".

Una piccola Hollywood di casa nostra: "Per il paese è stata una bellissima esperienza – sottolinea il primo cittadino –. Il periodo di riprese ha coinvolto anche le attività locali. Da quelle ricettive ai nostri cantonieri, oltre agli artigiani per la creazione di una parte del set".

Dark Matter è un thriller psicologico in continuo bilico tra realtà e mistero che offre, nelle intenzioni del regista, molteplici chiavi di lettura da parte dello spettatore. La trama racconta di Antonio, affermato fisico che opera nel campo della Materia Oscura, la cui vita viene stravolta dal rapimento del figlio undicenne Thomas. Da qui il lungo capitolo di ricerche del bambino che portano il protagonista ad un intimo confronto con se stesso. Il film è una co-produzione Italia-Olanda sull’asse Superotto Film Production-Key Film-Orange Pictures. Dark Matter, che vanta il sostegno della Regione Emilia-Romagna, tocca anche l’argomento della scomparsa dei minori. Una piaga che in Italia registra dati allarmanti e in continua ascesa. Dopo Castel del Rio, il cast si è spostato al Laboratorio Ciclope di Predappio e al Tecnopolo di Modena. Dopo la prima nazionale a Roma e la proiezione evento a Milano, questa sera il regista ed il cast saranno al Cinema Orione di Bologna alle 21.

Mattia Grandi