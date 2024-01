L’ordinanza anti alcol. Critiche dall’opposizione:: "Gli annunci non servono"

Centrodestra scettico sull’efficacia dell’ordinanza contro il consumo di alcolici all’aperto firmata dal sindaco Marco Panieri. Oltre a prorogare di ulteriori dodici mesi la misura adottata fino alla fine dello scorso anno, e nato per combattere il crescente degrado nei pressi della pensilina di viale Carducci, il provvedimento del primo cittadino estende la ‘zona rossa’ a varie aree del centro storico (e non solo) come per esempio piazza Matteotti, i giardini San Domenico e viale Andrea Costa.

"Fermo restando il grande lavoro delle forze dell’ordine, è la politica che come spesso accade lascia a desiderare – protesta Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Sull’ordinanza ‘no-alcol’ siamo molto scettici non sul contenuto del divieto, ma più che altro sull’efficacia dello stesso. Il sindaco Panieri deve capire che non si fa il primo cittadino a botte di scartoffie e burocrazia, i problemi di degrado e sicurezza non si risolvono se non con l’aumento dell’attività ispettiva e di controllo in particolare della polizia locale, verso la quale il sindaco deve fare la propria parte per aumentare l’organico". Nelle parole di Vacchi, la "realtà più evidente" è che "non si interviene sulle cause che portano a queste situazioni di disagio".

Nessuna apertura nemmeno dal leghista Simone Carapia, che parla di "disposizione di tipo scolastico e di nessuna efficacia. Vorrebbe colpire e magari redimere tutti quei disperati che si ritrovavano o si ritrovano ancora in viale Carducci?", domanda Carapia. E rilancia: "La realtà è che queste persone si sono riversate in altri punti del centro, e che il periodo invernale con le sue basse temperature li porta a stare meno all’aperto".

Secondo il consigliere comunale del Carroccio, inoltre, l’ordinanza è una "conferma ufficiale che le zone di degrado della città sono tante, cosa che fino ad ora era sempre stata smentita. Non servono gli annunci – è sempre il pensiero di Carapia – , ma bisogna ridare una giusta dimensione alla polizia locale come organico, presenza sulla strada e motivazione agli agenti in un clima diverso dall’attuale. Servono le tanto sospirate e attese telecamere che poi dovrebbero essere presidiate da un centro di controllo in grado d’inviare tempestivamente una pattuglia se necessaria".

Secondo il leghista, insomma, la questione è generale. "I problemi del degrado in crescita sono molto diffusi – sottolinea Carapia –. Ma a Imola bisogna iniziare a parlarne e smetterla di minimizzare".