Lorenzo Gresini in Africa, un rally sulla Renault 4

Imola, 11 dicembre 2024 – Lorenzo d’Africa. Con i motori nel sangue, tra due e quattro ruote, l’ultima trovata di Lorenzo Gresini ha dell’incredibile. Il primogenito del compianto due volte iridato di motociclismo Fausto, infatti, sarà a bordo di una Renault 4 al via del Rust2Dakar. Si tratta di un charity rally, giunto alla quarta edizione, che si tiene ogni anno su una delle più leggendarie rotte africane. Dal Marocco alla Mauritania passando per il Lago Rosa in Senegal, luoghi simbolo della celebre corsa Parigi-Dakar, per poi proseguire fino alla vicina Guinea Bissau. Un itinerario da oltre 6mila chilometri. Ma il viaggio di Gresini dal 26 dicembre al 10 gennaio, in compagnia dell’amico imolese Riccardo Villa dell’officina M.V. MotorService, partirà qualche giorno prima da Imola verso Barcellona per l’imbarco sul traghetto: “Dopo aver raggiunto la Grecia in sella ai nostri ‘Ciao’ Piaggio nel 2017 eravamo a caccia di un’altra avventura – scherza Lorenzo -. Non è una gara. Il percorso andrà affrontato con tanto spirito di iniziativa e senza assistenza. Bastava un qualsiasi mezzo su ruote, da donare al traguardo all’associazione organizzatrice impegnata in progetti umanitari a supporto dei villaggi della zona, per partecipare”.

Undici mesi di preparativi: “Il mito della Renault 4 ci riporta indietro negli anni. Da neopatentati scorrazzavamo nei campi con un vecchio modello tutto colorato di rosso – ricorda il giovane -. Così ne abbiamo cercata una sul web da sistemare. Riverniciatura zebrata per l’occasione, sostituzione degli pneumatici e di tante parti meccaniche, pieno di olio, assetto rialzato e un motore con 220mila chilometri alle spalle”. Poi le scorte di buste di riso e scatolette di generi alimentari vari, le vaccinazioni e un telefonino con vecchie mappe da consultare offline.

Senza dimenticare alcuni aiuti da portare agli abitanti del posto: “Ma anche un po’ di illuminazione supplementare, sette gomme di scorta legate qua e là e una tanica vuota da riempire con il carburante che, da quelle parti, è più raro dell’oro – dice Gresini -. Dormiremo in tenda o nei sacchi sui sedili dell’auto. Poi approfitteremo di qualche bivacco a pagamento. Tutti i mezzi dei partecipanti saranno donati all’organizzazione che, a sua volta, li metterà a disposizione delle piccole comunità di quei villaggi che distano centinaia di chilometri dai centri abitati”.

E ancora: “Ci siamo talmente affezionati alla nostra Renault 4 zebrata che abbiamo chiesto una deroga per regalare, al suo posto, una Fiat Punto che abbiamo già acquistato – svela Lorenzo, primogenito del campionissimo di moto Fausto Gresini morto il 23 febbraio 2021-. Mamma (Nadia Padovani, team owner del Gresini Racing di MotoGp, ndr) è un po’ preoccupata ma noi siamo carichi. Sarà una bella occasione per scoprire il West Africa e dare un contributo prezioso ai progetti di cooperazione dell’associazione umanitaria Tavolo 8 Odv”. Presentazione u a Milano il 13 dicembre con replica una settimana dopo a Faenza da Moscone Piadina.