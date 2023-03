L’Ortignola replica a Panieri "Gestione ok, ora dica se ci aiuta"

"È intenzione del sindaco salvaguardare la grande e variegata utenza dell’impianto Gualandi, sostenendone la gestione operativa?". Se lo chiede, rispedendo al mittente i dubbi avanzati dal primo cittadino a proposito appunto della guida della piscina dell’Ortignola, Paola Lanzon, presidente di Deai.

La numero uno della società che manda avanti la struttura mette nel mirino innanzitutto i 100mila euro stanziati dal Comune, ma non ancora arrivati a destinazione. Deai annuncia infatti di aver fornito a Ortignola Srl, titolare del partenariato pubblico-privato siglato con il Municipio che ha portato alla costruzione della piscina, "tutta la documentazione richiesta in prima istanza per la liquidazione del contributo". D’altra parte, "nonostante i ripetuti confronti con l’Amministrazione comunale e le sollecitazioni che Deai ha rivolto anche negli ultimi giorni – prosegue Lanzon –, la documentazione da predisporre, così come voluta dal Comune, è molto complessa, in barba alla semplificazione e alla lotta alla burocrazia".

Sempre parlando dei contributi, la gestione dell’impianto "ha come riferimento un piano economico finanziario asseverato dal Comune – ricorda la presidente di Deai –. Non si comprende, quindi, il confronto con toni disprezzanti con il Ruggi, posto che entrambi gli impianti sono evidentemente regolati dal Comune e, rispetto alla pandemia e al caro energia, hanno subito le medesime conseguenze".

Lanzon mette l’accento anche sulle "molteplici comunicazioni, lettere, mail e richieste che la Deai ha sempre trasmesso per segnalare le criticità" di cui sopra. Un problema che, va avanti la presidente della società di gestione dell’Ortignola parlando del caro bollette, "imperversa anche nel 2023".

Venendo poi alla capacità di mandare avanti l’impianto, messa pubblicamente in discussione dal sindaco Panieri, "sono i numeri, i dati e le analisi offerte dalla Deai stessa a esprimere nei fatti, ma senza peccare di superbia, l’adeguatezza gestionale di chi, pur a fronte delle note e improvvise difficoltà dell’ultimo triennio, riesce comunque a garantire servizi e attività soddisfacenti", rivendica Lanzon. E conclude: "È proprio a tutela dell’attività di pubblico interesse rappresentata dall’impianto che Deai ha lanciato il proprio grido di allarme. Una richiesta di attenzione e consapevolezza della situazione, lungi dal voler creare polemiche. Resta l’amarezza nel constatare che, a fronte di ciò, il sindaco abbia voluto stigmatizzare l’operato della gestione Deai, senza al contempo offrire risposta concreta alla collettività, facendo trapelare evidenti retropensieri che nulla hanno a che fare con il merito delle questioni poste".