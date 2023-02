L’Osservanza volta pagina

L’atteso collegamento delle 16 telecamere dell’Osservanza al sistema di videosorveglianza comunale verrà realizzato a breve. Nei giorni scorsi Area Blu, per conto del Municipio, ha infatti affidato a una ditta lombarda la fornitura del server (da 5mila euro) per la gestione dell’impianto. Più volte, negli ultimi anni, il complesso è finito nel mirino dei vandali. E questo è dovuto in parte anche al fatto che le immagini registrate dagli occhi elettronici a guardia dell’area non sono visibili in tempo reale dalla centrale operativa, ma risultano consultabili solo sul posto. La questione è stata al centro, in passato, di forti polemiche politiche. In più occasioni, infatti, le forze di opposizione si sono lamentate dell’impossibilità di individuare tempestivamente i responsabili dei vandalismi all’Osservanza proprio a causa della difficoltà riscontrata nel visionare le immagini girate dalle telecamere e della mancata integrazione dell’impianto presente nell’area dell’ex manicomio con il sistema di videosorveglianza comunale. Ora si arriverà a risolvere il problema (si spera) sostituendo appunto il server e inserendo le telecamere nella piattaforma gestionale in uso per fornire in questo modo un sistema di collegamento dati tra il complesso Osservanza e il centro dati di Area Blu.