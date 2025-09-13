L’Osservatorio della Cna: "Imprese libere dal fisco solo da luglio in avanti"

A Imola servono 186 giorni di lavoro per pagare le tasse, a Castel San Pietro Terme addirittura 192. È la fotografia scattata dall’Osservatorio Cna sulla tassazione delle piccole imprese 2024, presentato nei giorni scorsi a Roma, che conferma come il peso fiscale resti un ostacolo concreto per la crescita delle attività economiche del territorio.

Nel circondario imolese, i due comuni presi in esame mostrano differenze contenute ma significative: Imola registra una pressione fiscale del 51%, con le imprese libere dal fisco dal 4 luglio, mentre Castel San Pietro Terme raggiunge il 52%, con la soglia fissata al 10 luglio. Dati che risultano comunque migliori rispetto all’area metropolitana di Bologna, dove si deve attendere fino al 23 luglio. In media, a livello nazionale, le imprese italiane hanno lavorato per il fisco fino al 9 luglio.

Il confronto con il resto del Paese mostra un’Italia spaccata. Bolzano si conferma il territorio più favorevole con una tassazione al 46,3%, mentre Agrigento chiude la graduatoria dei 114 capoluoghi italiani con un peso fiscale complessivo del 57,4%.

Il modello utilizzato per lo studio fa riferimento a un’impresa individuale con laboratorio artigiano di 350 mq e negozio di 175 mq, entrambi di proprietà, con un valore immobiliare di 500mila euro. I ricavi annui considerati sono di 431mila euro, con un reddito d’impresa di 50mila. Le differenze territoriali dipendono soprattutto da addizionali regionali e comunali, Imu e imposte legate alla gestione dei rifiuti. In generale, le province più efficienti nella gestione dei servizi registrano un livello di tassazione più basso.

"Il livello di tassazione resta molto elevato e rappresenta un vincolo alla crescita – sottolinea il presidente di Cna Imola, Luca Palladino –. Le imprese meritano un fisco più leggero, più semplice e più equo. Auspichiamo che la proroga per la riforma del fisco sia utilizzata per attuare l’equiparazione delle detrazioni a prescindere dalla tipologia di reddito e la separazione della tassazione del reddito d’impresa delle imprese personali tra quello che viene distribuito e quello destinato ai consumi personali".

Sulla stessa linea, la direttrice di Cna Imola, Ornella Bova: "La pressione fiscale è minore nelle province più efficienti mentre in alcune aree del Paese il fisco assorbe ancora quasi il 60% del reddito. Il percorso tracciato dalla riforma auspichiamo vada nella giusta direzione o e che venga completato nella sua interezza".