L’Osteria del Borgo in vetrina "Penalizzati dai cantieri in corso"

È dedicata all’Osteria del Borgo di via Cavour 28, la nuova vetrina virtuale della campagna di comunicazione #FacciamoShoppingInCentro, promossa dall’Amministrazione comunale durante i lavori di riqualificazione stradale, per invitare i cittadini a continuare a frequentare e a sostenere l’autentico e unico Centro Commerciale Naturale di Castel San Pietro Terme.

"Abbiamo iniziato l’attività nel 2000 – racconta Mascia Dosi, titolare insieme al marito Luigi Filippo Zamboni –, ma anche prima di noi questo locale è sempre stato un bar o un’osteria. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena, tranne la domenica sera e tutta la giornata del lunedì. Il locale è a conduzione familiare, con un massimo di 45 posti. Facciamo cucina tipica emiliano-romagnola, con menù a base di prodotti freschi di stagione, ad esempio adesso abbiamo gli asparagi, fra un po’ inizieranno i funghi prugnoli, e d’estate facciamo i tortelloni con bufala e pomodorini freschi. Abbiamo primi di pasta fatta a mano, una scelta di carni di serie A, dalla tagliata di picañha (tipico taglio brasiliano), al filetto e alla braciola, dolci tipici della zona, come il fiordilatte e la pinza, e altri al cucchiaio, vini della zona e non solo. Una nostra specialità sono le polpette col sugo che fa mia mamma: sono diventate famosissime, così come è famoso anche il nostro ragù. La nostra clientela – aggiunge – è fatta soprattutto di famiglie e persone che amano la cucina di una volta. I lavori in corso nella strada purtroppo ci hanno danneggiato tantissimo soprattutto a mezzogiorno, perché i lavoratori in pausa pranzo hanno fretta e non vogliono parcheggiare lontano. E abbiamo problemi anche a cena e nei festivi: a volte, anche persone che hanno prenotato online, non vedono il locale perché è nascosto dal cantiere e se ne vanno. Inoltre le persone disabili qui non riescono proprio a venire: sul marciapiede non si passa nemmeno con l’ombrello aperto. Speriamo che i lavori finiscano presto".