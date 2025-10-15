L’Osteria Grande va a Budrio. Arrivano i tifosi della Spal: "Faremo del nostro meglio"

Più che una partita di calcio, un evento epocale. L’Osteria Grande ospita domenica la Spal, e per l’occasione, trasloca. Troppo modesto l’impianto della frazione di Castel San Pietro, troppo per contenere la straripante passione di un popolo, quello ferrarese, indissolubilmente legato a una squadra di calcio che nella sua storia ha visto quasi soltanto calcio professionistico, prima di sprofondare in Eccellenza quest’estate dopo l’onta del fallimento. E così, per contenere il mare di tifosi biancoazzurri in arrivo dall’alta Emilia, l’Osteria Grande per una domenica cambia casa.

Budrio è l’impianto scelto dalla società che ha festeggiato nel 2022 i 40 anni di storia, grazie alla collaborazione ospitale del Mezzolara che lo storico dirigente dell’Osteria Grande Elis Dall’Olio (nella foto) ringrazia come primo capitolo di questa storia destinata a restare nella memoria dei prossimi cent’anni dell’Osteria. "È una società splendida il Mezzolara, che si è dimostrata esemplare nella professionalità prim’ancora che nell’ospitalità. A loro va davvero tutta la nostra gratitudine". Raccontano, sponda ferrarese, che dalla terra estense approderanno tagliando la pianura un migliaio di tifosi, forse pure qualcuno in più. Roba da serie B più che da Eccellenza. E l’onere oltre che l’onore, da parte dell’Osteria Grande, di fare i bravi padroni di casa, mettendo in moto una macchina organizzativa senza precedenti.

"Avremo 22 persone che lavoreranno allo stadio di Budrio, che si occuperanno di tutti gli aspetti necessari per ospitare al meglio così tanti tifosi. Ci saranno quattro casse per la vendita dei biglietti, due esclusivamente per gli ospiti, e due punti di ristoro". Del punto di ristoro sotto la tribuna si occuperanno addetti del Mezzolara, il ‘baretto’ per i mille tifosi estensi sarà invece gestito direttamente da personale dell’Osteria Grande. "Faremo del nostro meglio, stiamo anche cercando di coinvolgere un amico della nostra società che potrà fornirci un servizio in più, preparando le pinse". Tavole imbandite e libagioni, insomma, per vincere l’Oscar dell’ospitalità, e scrivere un nuovo capitolo di storia da inserire nel libro dei prossimi 40 anni dell’Osteria Grande.

"Abbiamo ospitato anche le telecamere di ‘Quelli che il calcio’", ricorda con orgoglio Dall’Olio. Ma domenica alle 15,30, in quel di Budrio, sarà tutta un’altra cosa. Si giocherà per i tre punti, in una gara ufficiale, contro una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano, oggi chiamata Ars et Labor Ferrara.

Claudio Bolognesi