Lotta agli sprechi alimentari . Patto tra aziende e no profit . Donati 32mila chili di cibo

Quasi 32mila chili di prodotti alimentari ancora utili, per un valore economico corrispondente a oltre 200mila euro, donati a chi sul territorio si occupa di assistenza alle persone in difficoltà. È il bilancio di ‘Un s’bota veja gnet – Non si butta via niente’, il progetto per la prevenzione degli sprechi alimentari lanciato dal Comune a fine 2022 al quale aderiscono diverse aziende donatrici e alcuni enti no profit.

I prodotti alimentari e i pasti pronti vengono donati da Interspar e Crai (Sesto Imolese); dall’Autodromo; dai punti vendita Clai (le Macellerie del contadino) Pedagna e Imola centro; dal Dulcis Cafè; da Ecu; da Gruppo Hera che, nell’ambito dell’iniziativa CiboAmico, dona da 12 anni i pasti cotti non serviti nella mensa aziendale di via Casalegno. Gli enti no profit beneficiari sono invece: Caritas diocesana; cooperativa sociale Mano Tesa; comitato di Imola della Croce rossa Italiana; emporio solidale-associazione No Sprechi.

Il progetto, che ha vinto il premio ‘Vivere a spreco zero" edizione 2022, è frutto del lavoro trasversale dei tre assessorati: Ambiente, Politiche Sociali e Sviluppo Economico, in collaborazione con il Gruppo Hera e Last Minute Market, società spin off dell’Università di Bologna. Il progetto è stato potenziato a fine 2023 grazie al bando Atersir che ha consentito di acquistare materiale utile alla conservazione degli alimenti e un abbattitore che sono stati donati a No Sprechi Onlus e un corso di formazione per i volontari delle associazioni. A conclusione del percorso è stato redatto un manuale in formato digitale, che include un riepilogo della normativa di riferimento, ed un vademecum con le principali buone pratiche presentate durante il percorso formativo.

"Crediamo fortemente in questo progetto che sta crescendo grazie all’impegno quotidiano delle aziende donatrici e degli enti no profit che ne fanno parte – dichiarano le assessore Elisa Spada (Ambiente) e Daniela Spadoni (Welfare) e l’assessore Pierangelo Raffini (Sviluppo economico) –. Nel corso del 2024, oltre a potenziare la donazione di eccedenze alimentari, l’obiettivo è di ampliare l’attività di recupero anche ai prodotti non alimentari, come ad esempio prodotti per l’igiene della persona e della casa, e ai prodotti per l’alimentazione di animali di affezione".