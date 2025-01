Lotta ai disturbi dell’alimentazione, torna il concorso letterario

I volontari locali della Fanep hanno già definito il programma per il Fiocchetto Lilla 2025, in occasione della 14a Giornata Nazionale per la lotta ai Disturbi dell’Alimentazione, il 15 marzo, con il patrocinio del Comune. Il tema di quest’anno è ‘l’Entusiasmo’ e la prima iniziativa sarà il concorso ‘Telodicoinpoesia’, alla 6ª edizione.

"È un’occasione per stimolare il dialogo sui disturbi alimentari – spiega l’assessora Katia Raspanti – coinvolgendo associazioni, scuole e famiglie in un percorso di sensibilizzazione". Aperto a tutti, gratuito, il concorso prevede l’invio di un elaborato in rima o prosa entro il 20 febbraio 2025 a telodicoinpoesia@gmail.com. I testi, anonimi, non devono superare 36 righe e vanno accompagnati dalla scheda di partecipazione.

Sono previste quattro categorie: Junior, Ragazzi, Giovani e Adulti. I vincitori riceveranno una targa, mentre le scuole dei primi tre classificati riceveranno un premio di 100 euro dalla Fondazione ‘I Fiori del Bene Pierluigi’. Le opere saranno raccolte in un’antologia disponibile con un’offerta a favore di Fanep.