Lotta ai graffiti, più fondi per la rimozione

di Enrico Agnessi

Graffiti, tag e scarabocchi deturpano ormai da tempo i muri della città. Vandalismi che si sono moltiplicati in epoca Covid, con le vergognose scritte no-vax comparse in vari punti di Imola, nei confronti dei quali il Comune sembra avere deciso di muoversi con sempre maggiore forza. Area Blu ha infatti messo sul tavolo 69mila euro, contro i 10mila del recente passato, per affidare appunto il servizio di pulizia graffiti e rimozione delle scritte sui muri. Il tutto attraverso un accordo quadro delle durata complessiva di 12 mesi sottoscritto con Allestimenti & Pubblicità, ditta imolese che ha offerto il ribasso del 20,20% sugli elenchi prezzi a base di gara. Sì perché, oltre alla pulizia graffiti, questa volta nel pacchetto ci sono anche le opere edili. E dunque si punta, almeno sulla carta, a interventi più strutturali.

Il provvedimento ha radici lontane. A mettere nero su bianco la necessità di tenere alta l’attenzione sul mantenimento del decoro urbano, dopo che già nel 2018 ci si era mossi per la prima volta investendo 10mila euro l’anno per l’esternalizzazione del servizio di rimozione delle scritte, era stato il sindaco Marco Panieri. A ottobre 2020, il primo cittadino eletto da poche settimane si era rivolto ad Area Blu, che a sua volta aveva aperto un’indagine di mercato al fine di selezionare un operatore al quale affidare la pratica tramite un accordo quadro.

Perché appellarsi a una ditta esterna? La società in house del Comune, nell’atto di aggiudicazione del servizio, sottolinea oggi come al proprio interno non siano presenti "figure professionali in numero sufficiente da eseguire tutti i servizi di tale tipologia". E d’altra parte "non è possibile procedere tramite affidamenti ad hoc, intervento per intervento, in quanto di importo irrisorio e non programmabili, e quindi si prolungherebbero i tempi", proseguono sempre dalla società di via Mentana.

Da qui la necessità di esternalizzare il servizio tramite un accordo di ampio respiro. Tre le ditte interpellate da Area Blu, tutte locali: Cims, Zini Elio e Allestimenti & Pubblicità. Quest’ultima, che già in passato ha svolto il servizio per conto del Comune, è stata scelta in virtù del maggiore ribasso offerto: 10,10% sull’elenco prezzi relativo alle opere edili e un altro 10,10% sulla pulizia graffiti. Area Blu ha inoltre stabilito di procedere "in deroga al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti" in quanto la tipologia del servizio in questione "è stata implementata con le opere edili, oltre la pulizia dei graffiti, e che l’uscente – concludono dalla Spa di via Mentana – è già a conoscenza degli immobili e ha sempre eseguito il servizio con puntualità e precisione".

Tale lettura non piace però al leghista Simone Carapia. "Niente di nuovo all’orizzonte – è il commento del consigliere comunale di opposizione –. Stessi partecipanti e vincitori per un servizio che viene ancora una volta esternalizzato. Area Blu si conferma stazione appaltante e poco altro. E come tanti altri servizi presto dimostreremo che questi affidamenti esterni costano molto di più ai cittadini. A questo punto mi chiedo: non si può fare un ufficio in Comune per appaltare ai soliti noti?".