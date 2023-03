Lotta ai mozziconi di sigaretta, Lions Val Santerno in prima linea

Il Lions Club Val Santerno strizza l’occhio alla tutela dell’ambiente. Dall’istituzione del service permanente ‘Preservare la vita per salvare il pianeta’ ai tanti eventi organizzati per porre l’accento sulla valenza del tema ecologico. Ma anche ospitate di esperti come il climatologo Luca Mercalli. Ora, però, il sodalizio punta dritto all’intervento concreto in ambito territoriale. Il comparto è quello dell’abbandono per strada dei mozziconi delle sigarette. Una pessima abitudine che sfocia in una forma di inquinamento piuttosto nociva e dai numeri devastanti. Il Lions Club Val Santerno, quindi, ha scelto di realizzare dei bussolotti a forma di sigaretta da istallare all’esterno dei bar e dei locali pubblici della zona per riporre i mozziconi piuttosto che gettarli a terra. L’obiettivo è quello di contribuire al completamento del ciclo ecologico destinando tale rifiuto al riciclo. I primi bussolotti saranno consegnati il prossimo 18 marzo, alle 11, in Piazza Caduti per la Libertà nel centro storico di Imola. Ma la distribuzione toccherà anche gli esercizi della vallata del Santerno. Un impegno condiviso con i titolari dei locali coinvolti che avranno in carico il periodico svuotamento dei contenitori e la conservazione dei mozziconi raccolti. Un percorso che sarà poi completato dall’agricoltore Domenico Errani, già in contatto con strutture specializzate nel recupero e riuso dello speciale rifiuto.

Mattia Grandi