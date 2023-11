Lotta al caro bollette. Contributi alle famiglie

Un secondo avviso pubblico per interventi di sostegno alle famiglie a fronte dei rincari energetici avuti nelle annualità 2021 e 2022.

Il municipio di Casalfiumanese apre i termini di presentazione delle domande per accedere alle misure di contenimento dell’incremento dei costi energetici sostenuti dai nuclei residenti nel territorio comunale. C’è tempo fino al 25 novembre per inoltrare le richieste all’Ufficio Scuola, Cultura e Assistenza e rientrare tra i beneficiari delle risorse disponibili. Fondi stanziati per coloro che, nel periodo maggio-dicembre 2021-2022, hanno registrato un incremento di oneri nelle utenze di gas ed energia elettrica sia individuali che condominiali dell’abitazione principale. Vincolante, però, il possesso di un Isee 2023 ordinario non superiore ai 26mila euro. Una soglia decisamente più alta rispetto alla precedente di 18mila per intercettare le difficoltà di più famiglie come pattuito con le rappresentanze sindacali. Necessaria anche la regolarità nel pagamento dei tributi e delle tariffe comunali alla data di presentazione della domanda e non aver percepito, nel corso del 2022, sostegni economici analoghi da parte di Asp Circondario Imolese. Il contributo erogato sarà al massimo di 250 euro a nucleo familiare con priorità a quelli con il valore Isee più basso. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli ammontano a più di 6mila euro totali di cui 500 già erogati a termine dell’istruttoria del primo avviso pubblico. "A seguito di un confronto con i sindacati, si è valutato di andare incontro alle tante difficoltà delle nostre famiglie aumentando lo scaglione Isee e prorogando i termini per la presentazione delle domande – ha spiegato la prima cittadina casalese –. Rimettiamo a disposizione la cifra stanziata per poter intercettare quelle situazioni di disagio causate da una criticità ancora sotto stretto monitoraggio per il suo significativo impatto sulla collettività".

Le richieste, una per nucleo familiare e corredate da una serie di documenti, andranno compilate sull’apposita modulistica disponibile sul portale web del comune. Porte aperte al pubblico per la consegna manuale degli incarti dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12 (info a urp@comune.casalfiumanese.bo.it).