Lotta al lavoro nero, controlli e multe. Maxi-sanzione a un commerciante

Proseguono i controlli del Comando provinciale con i reparti speciali dell’Arma. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Imola con la stazione di Mordano, nel corso della notte di domenica, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro carabinieri di Bologna e alla Polizia locale del circondario imolese, hanno effettuato un servizio coordinato del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità negli esercizi pubblici.

Durante le operazioni di controllo è stato sanzionato amministrativamente un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, responsabile dell’esercizio pubblico, il quale oltre ad aver tralasciato alcune normative vigenti, ha impiegato due lavoratori, un 19enne e un 28enne di origine straniera, entrambi risultati privi di regolare contratto lavorativo.

Ulteriori violazioni amministrative, elevate per un totale complessivo pari a 9.500 euro, sono state riscontrate per varie inosservanze, tra cui l’assenza di cartellonistica come quella relativa al divieto di fumo, alla mancanza delle uscite di sicurezza e degli estintori.

I carabinieri, al termine degli accertamenti ispettivi, hanno provveduto a notificare, al responsabile dell’esercizio pubblico, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, mentre a conclusione del servizio straordinario, hanno controllato complessivamente 42 persone di cui 35 stranieri e 5 veicoli, uno dei quali è stato sottoposto al sequestro amministrativo poiché risultato privo di copertura assicurativa obbligatoria.

L’attività di contrasto al lavoro nero proseguirà anche nelle prossime settimane.

Le forze dell’ordine restano in prima linea per tutelare i lavoratori.

r. c.