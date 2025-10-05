Lotta alla droga, confronto tra generazioni

Un evento gratuito e aperto a tutti per riflettere su temi fondamentali come la prevenzione, il contrasto alle dipendenze e il rapporto genitori-figli. Una preziosa testimonianza per sottolineare l’importanza cruciale di dare valore alla vita. L’idea è venuta alla dirigenza didattica dell’Istituto Agrario e Chimico ‘Scarabelli - Ghini’, in collaborazione con Cefla e con il patrocinio del municipio di Imola, che martedì alle 20.30 spalancherà le porte del Cefla Auditorium di via Bicocca per ospitare la Fondazione Ema PesciolinoRosso.

Ospite della serata, Gianpietro Ghidini che il 24 novembre del 2013 perse a soli 16 anni il figlio Emanuele. Il giovane si gettò nelle acque gelate del fiume Chiese, a Gavardo nel bresciano, dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Un ragazzo pieno di energia e sensibile che, con leggerezza, accettò di provare un francobollo di acido piombando in un incontrollabile vortice di angoscia e terrore. Ore di allucinazioni e agonia interrotte da quel balzo letale nell’acqua nello stesso punto dove, una decina di anni prima insieme al padre, aveva liberato il suo pesciolino rosso.

Il corpo di Emanuele fu rinvenuto poi qualche centinaio di metri più lontano lungo il corso del fiume. Una tragedia tremenda che papà Gianpietro, non senza difficoltà e soffocando il forte istinto di farla finita, ha saputo convertire in un messaggio di speranza rivolto in particolar modo ai giovani.

Prima la nascita di una fondazione intitolata al figlio, con l’obiettivo di tenere i ragazzi lontani dalle droghe, poi più di 2mila incontri con 600mila genitori e studenti in tutta Italia. Così ‘Lasciami Volare’, questo il titolo dell’evento e di un doppio libro che affronta l’argomento del miglioramento del dialogo tra genitori e figli, farà tappa a Imola per parlare ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti ed agli educatori. Un messaggio toccante e profondo che offrirà spunti utili a tutti per affrontare alcune delle sfide più complesse di oggi.

"L’Istituto ‘Scarabelli-Ghini’ desidera ringraziare la Cefla e il Comune di Imola per il fondamentale sostegno all’iniziativa – fanno sapere dal plesso di istruzione superiore di via Ascari che conta centinaia di studenti tra i banchi –. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’intera comunità su tematiche così delicate e attuali". La prenotazione dei posti in sala, vivamente consigliata, potrà essere effettuata sul sito www.scarabelli-ghini.edu.it oppure al numero telefonico 392.6980781 tramite messaggistica Whatsapp.

