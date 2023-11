Lotta alla droga. Controlli sugli autobus

Ispezionando un vecchio magazzino situato nelle adiacenze della stazione ferroviaria, i carabinieri hanno trovato un 27enne marocchino, senza fissa dimora e disoccupato. Il giovane aveva violato le disposizioni che riguardano la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. In pratica, la sua presenza sul territorio italiano era irregolare. Per questo motivo, il 27enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna. Come noto, la zona attorno alla stazione ferroviaria, in particolare quella più a ridosso dei binari, è da tempo meta di senzatetto e, per l’appunto, stranieri perlopiù irregolari sul territorio. Più volte i residenti hanno infatti protestato per la situazione, lamentando un crescente degrado.

Oltre all’attività di ispezione nella zona della stazione ferroviaria, i carabinieri della compagnia di Imola hanno eseguito un servizio straordinario di controllo assieme ai loro colleghi del nucleo cinofili di Bologna. Le attività di sorveglianza e accertamento dei militari dell’Arma, portate avanti nei giorni scorsi, hanno permesso l’identificazione di un centinaio di persone, in particolare giovani, che stavano viaggiando sugli autobus di linea. I controlli hanno però dato esito negativo. Gli amici a quattro zampe in dotazione ai carabinieri non hanno infatti fiutato sostanze stupefacenti. Tuttavia, come spiegano dal comando provinciale, la presenza dei militari dell’Arma a bordo dei mezzi di linea ha "attirato l’attenzione dei viaggiatori che, contrari all’uso delle sostanze stupefacenti, hanno apprezzato l’iniziativa". I controlli sono destinati a proseguire anche nei prossimi giorni.