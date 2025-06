Lotta alla fibrosi cistica. Tutti in pista per la ricerca. In 800 alla ’Charity bike’

Tutti in sella per beneficenza. Oltre 800 persone, tra appassionati e professionisti delle due ruote, hanno animato ieri in Autodromo la nuova edizione di Imola Charity Bike, l’evento solidale a favore della ricerca sulla fibrosi cistica.

Sei ore di gara ciclistica in una giornata di sensibilizzazione su una delle malattie genetiche gravi più diffuse, verso l’obiettivo di una cura per tutti. Al taglio del nastro, insieme al presidente della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, Matteo Marzotto, e a Patrizia Baroncini, responsabile della delegazione di Imola e Romagna della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, anche il sindaco Marco Panieri.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio di Comune e Circondario, in collaborazione con l’assessorato all’Autodromo, l’associazione Imola Bike, la Ciclistica Santerno Fabbi e Appennino Bike, con la media partnership di Qn Il Resto del Carlino e Quotidiano Sportivo, ha coinvolto numerosi atleti e campioni delle due ruote, che hanno pedalato accanto a Marzotto a sostegno della ricerca. Tra loro c’erano Fabrizio Macchi, atleta e campione paralimpico; Max Lelli, ex ciclista professionista; Fabio Triboli, atleta e campione paralimpico; gli ex ciclisti professionisti su strada Maurizio Vandelli e Claudio Vandelli; l’ex ciclista professionista su strada Alessandro Vanotti con la sua squadra; il team dei compagni di Marco Pantani nella storica Mercatone Uno: Marcello Siboni, Cristian Moreni, Roberto Conti, Dmitrij Konyšev e Fabiano Fontanelli, la triatleta Alessandra Fior e la squadra Gcn- Global cycling network.

La classifica generale ha visto trionfare proprio il Gcn, seguito dal team Bombardier e al terzo dal Cage Moveya Veloce Club Silvana. Per quanto riguarda le diverse categorie, nel singolo femminile primo posto per Silvia Franchini tra le under 50 e per Cinzia Coluzzi tra le over 50; nel singolo maschile, hanno vinto Marco Sancarlo (under 50) e Fausto Domenicali (over 50). Quanto alle coppie, nel femminile primo posto per Cavulla–Capra, nelle miste per Zola–Raspanti e nel maschile per Rinaldi–Spadazzari. Poi le squadre: under 50 primo posto Gcn, over 50 primo posto Fast for Imola.