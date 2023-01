Lotta alla siccità, fondi per i nuovi invasi

C’è anche l’area del circondario imolese sotto la lente d’ingrandimento del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. Una realtà che, proprio sul finire dello scorso anno, ha approvato il bilancio previsionale per il 2023 con numeri importanti. Il totale dei costi-ricavi, infatti, supera i 42 milioni di euro. Di questi, circa 24.2, riguardano l’attività corrente di manutenzione ed esercizio del complesso di opere in gestione all’ente. L’importo residuo di 17.8 milioni, invece, è riferito alla quota di lavori finanziati da terzi per la realizzazione di nuove infrastrutture di bonifica idraulica, di bonifica montana e di irrigazione. Un tema di stretta attualità anche nella zona circondariale dopo le tante criticità causate dalla torrida estate passata. In tal senso, riveste grande importanza la continua distribuzione irrigua a sostegno del comparto agricolo.

Un dato su tutti. Nel corso del 2022 il Consorzio ha distribuito nell’intero territorio di competenza ben 62 milioni di metri cubi d’acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo. E’ di 36mila ettari, infatti, la superficie servita dalle reti distributive irrigue gestite dall’ente tramite condotte in pressione e canali vettori a cielo aperto. Il capitolo Pnrr, però, è quello che tocca più da vicino il fronte compreso tra i fiumi Sillaro e Santerno. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha notificato al Consorzio il finanziamento di 14 milioni di euro per l’estensione della trama irrigua in pressione. Un disegno che comprende pure la progettazione di invasi collinari interaziendali finanziati coi fondi del Piano di Sviluppo Rurale Regionale. Così, nei termini del nuovo bando, sono stati presentati quattro progetti per un importo complessivo di circa 4.3 milioni di euro. Tra questi figurano la costruzione di invasi di accumulo, con realizzazione di nuove reti di condotte di distribuzione, nei distretti denominati Zello e Bergullo tra Imola e Castel Bolognese. Ma anche l’ampliamento dell’impianto irriguo denominato Rondinella che interessa il territorio imolese e Riolo Terme. Realizzazioni che faranno salire a 23 il numero degli invasi interaziendali progettati dallo staff tecnico consortile per l’aggregazione di 870 aziende agricole. Ma ci sono anche elaborati che trattano la sistemazione idraulica-forestale, il ripristino di versanti in frana e gli interventi di manutenzione della viabilità rurale minore.

"Il 2022 è stato un anno critico – non si nasconde il presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, Antonio Vincenzi –. L’attività ha risentito dell’effetto della forte tensione inflazionistica generata da fattori esterni all’economia nazionale. Pensiamo al mercato dell’energia e di alcuni materiali impiegati nei lavori di bonifica e irrigazione". E il 2023, dalle prime stime, ricalcherà lo stesso copione. "Gli aumenti delle materie prime si ripercuotono in modo negativo anche sui lavori di realizzazione di nuove infrastrutture attualmente in corso di esecuzione e progettazione – ha concluso –. Nonostante questo le doti di resilienza più volte dimostrate dal Consorzio consentiranno di superare le difficoltà".

Mattia Grandi