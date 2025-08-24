Lotta all’abbandono dei rifiuti. Ecco le telecamere di sorveglianza

Castel Guelfo si prepara al giro di vite contro i furbetti dell’abbandono dei rifiuti. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Franceschi ha affidato qualche giorno fa il servizio di noleggio per due postazioni multivideo trappola nel tentativo di cogliere sul fatto, e sanzionare, tutti quelli che lasciano oggetti e spazzatura al di fuori degli appositi contenitori. Un gesto incivile che, per colpa di pochi maleducati, danneggia l’immagine e il decoro dell’intera comunità.

L’accordo di fornitura ha durata di 24 mesi, con avvio il prossimo 1° settembre e termine il 31 agosto 2027, per una spesa di poco inferiore agli 11mila euro più Iva all’anno. La ditta incaricata è l’Alma Sicurezza di San Lazzaro che si occuperà di procedere all’installazione dei due dispositivi e garantirà un’assistenza tecnica continua. Ma anche il riposizionamento degli occhi elettronici mobili che potranno essere ricollocati di volta in volta in diversi punti dell’abitato a seconda delle criticità da monitorare.

Elementi di ultima generazione parametrati alle normative vigenti in materia: immagini nitide anche di notte, verifica automatica dell’evento anomalo e alimentazione garantita da sistemi di accumulo di energia ed eventuali pannelli fotovoltaici. Il tutto per la produzione di un pacchetto video da più punti di ripresa per immortalare gli eventuali reati. Foto e filmati, poi, verranno messi a disposizione della Polizia Locale per il completamento dell’iter di verbale di multa attraverso una piattaforma interattiva in cloud e nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy.

"L’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti era un impegno che ci eravamo presi già in campagna elettorale – spiega l’assessore guelfese con delega all’ambiente, Tomas Cenni –. L’installazione di telecamere, inoltre, è una richiesta avanzata anche da parte della cittadinanza durante le assemblee pubbliche".