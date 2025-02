Lotta alle barriere architettoniche. Il ‘Peba’ arriva a Osteria Grande

Dopo il primo incontro a Castel San Pietro, l’Amministrazione comunale presenta il Peba - Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – anche a Osteria Grande. L’appuntamento è lunedì alle 18,30 al Centro Civico in via Broccoli 40. Sarà un’altra importante opportunità per conoscere tutti dettagli del Piano, elaborato insieme a una ditta specializzata in architettura e ingegneria, e per essere parte di una progettazione ambiziosa di trasformazione del territorio. La partecipazione attiva dei cittadini, fanno sapere dal Municipio, è fondamentale per garantire che il progetto di eliminazione delle barriere architettoniche risponda davvero alle necessità di tutti e il Peba si inserisce in un percorso più ampio, iniziato nel 2024, volto a creare una visione organica di tutte le situazioni di ostacolo, rischio e impedimento.