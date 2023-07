Lotta alle malattie croniche, nasce un ambulatorio ad hoc

Nasce, al primo piano dell’ospedale vecchio, l’ambulatorio ‘Sani stili di vita’ dedicato a persone con malattie croniche non trasmissibili. Patologie respiratorie, cardiovascolari, diabete, disturbi muscolo scheletrici e disturbi mentali sono infatti tra le principali cause di mortalità a livello mondiale. In questi casi, un sano stile di vita "è la terapia più importante – raccomandano dall’Ausl –. E agire sui fattori di rischio modificabili, in primis sedentarietà e cattiva alimentazione, è fondamentale".

L’attivazione dell’ambulatorio cittadino, negli spazi dedicati al servizio di Medicina dello sport, è la tappa intermedia di un percorso di alcuni mesi e che ha visto una intensa attività di organizzazione: dalla costituzione del team multidisciplinare afferente al dipartimento di Sanità pubblica e composto da medico dello sport, dietista e chinesiologa, alla definizione del modello di presa in carico e dei criteri di accesso e di esclusione, agli incontri per condividere il progetto con i medici ospedalieri e con i medici di medicina generale, che invieranno i pazienti all’ambulatorio ‘Sani stili di vita’ per una prima visita da parte del team multidisciplinare, per una valutazione dell’anamnesi motoria e nutrizionale di ogni paziente.

Il medico dello sport e il chinesiologo concorderanno con il paziente degli obiettivi per aumentare i livelli di attività fisica e ridurre i comportamenti sedentari, sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale delle sanità. Verranno date indicazioni e suggerimenti pratici su come raggiungere i suddetti obiettivi. Sulla base della valutazione clinica-strumentale e delle preferenze del paziente sarà concordato un successivo appuntamento per una ‘Valutazione funzionale medicina dello sport’ per fornire al paziente, oltre agli obiettivi riportati sopra, una specifica prescrizione di ‘Attività motoria adattata personalizzata’ per praticate attività fisica strutturata in autonomia, outdoor o indoor, o supervisionata nelle cosiddette ‘Palestre che promuovono salute’ Analogamente, la dietista sulla base dell’anamnesi nutrizionale, coadiuvata da un diario alimentare compilato dall’utente, dalla storia clinica del paziente in relazione al suo stato di salute ed alla diagnosi clinica individua l’intervento nutrizionale. Nell’ambito dell’ambulatorio di dietetica preventiva si proporranno colloqui di educazione alimentare singoli eo di gruppo finalizzati a sviluppare conoscenze e strumenti per migliorare lo stile di vita. L’intervento si propone di migliorare lo stato di salute fornendo strategie comportamentali che consentano di raggiungere un’autonomia nella gestione delle abitudini alimentari.

Durante i colloqui, infatti, si individuano e rivalutano gli elementi dietetici migliorabili e si concordano con il paziente, di volta in volta, alcuni obiettivi supportandolo nel cambiamento anche con suggerimenti ed indicazioni pratiche. I pazienti dopo la prima visita effettueranno dei controlli ogni 3-6 mesi per verificare l’andamento del percorso.