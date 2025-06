Lotta alle truffe. Incontro pubblico con gli anziani

Un altro incontro pubblico in area circondariale per la prevenzione dei reati e per il contrasto delle truffe agli anziani. Appuntamento il 18 giugno a Bubano, dalle ore 20 alla sala civica comunale ‘La Cittadella’ di via Lume, insieme a esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine. Tra i relatori, il maggiore Domenico Lavigna, comandante della Compagnia Carabinieri di Imola, e il luogotenente Giovanni Capacci alla guida della stazione di Mordano dell’Arma. Dalla Polizia Locale, invece, ecco il contributo di Massimo Marabini, responsabile del presidio di Mordano-Castel Guelfo. Introduce la serata sindaco mordanese Nicola Tassinari.