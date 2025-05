Lotta alle zanzare. Le disposizioni del Comune

Il Comune ha emanato la consueta ordinanza, che sarà in vigore da domani al 31 ottobre, per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare zanzara tigre e zanzara comune.

L’intervento principale, spiega l’amministrazione, è "la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi", e l’ordinanza, rivolta a tutti i cittadini e soggetti pubblici e privati che abbiano "disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua", prevede che "ognuno, per la parte di propria competenza, si impegni per evitare raccolte d’acqua stagnante e per trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti e qualunque altro contenitore non eliminabile ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida".

È inoltre necessario, prosegue il Comune, "tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque". Da parte sua, l’amministrazione fa sapere di svolgere "sei trattamenti larvicidi annui dei circa 20mila pozzetti presenti in area pubblica e 20 trattamenti larvicidi annui dei principali canali di scolo consorziali, utilizzando prodotti a base siliconica, con minore impatto ambientale, e a base di Bacillus thuringiensis, un prodotto biologico che non impatta sulle altre forme animali presenti nei canali".

Per la violazione delle norme contenute dall’ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.