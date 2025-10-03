Lotta allo smog. Sistema Move-In in vigore da oggi

Un contachilometri per ridurre lo smog. È questo, in sintesi, il cuore del sistema Move-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti) che da oggi entra ufficialmente in vigore anche a Imola. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Marco Panieri, la città si allinea alle direttive regionali e al nuovo accordo di bacino padano che coinvolge Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte.

Move-In non vieta tout court la circolazione dei veicoli più inquinanti, ma introduce un meccanismo di ‘chilometri bonus’: chi aderisce riceve una soglia annuale di percorrenza, stabilita in base alla classe ambientale del proprio mezzo, monitorata tramite una scatola nera installata a bordo. Una volta esaurito il plafond, scatta il blocco totale. Restano comunque vietati i transiti nelle domeniche ecologiche e durante i periodi di allerta smog, quando scatteranno le limitazioni emergenziali.

L’obiettivo è chiaro: ridurre il particolato fine (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto e l’ozono, parametri che da anni mettono in difficoltà il bacino padano, costato all’Italia anche una condanna europea per il mancato rispetto dei limiti di qualità dell’aria.

L’ordinanza imolese, in vigore fino al 30 settembre 2028, riguarda in particolare auto e moto Euro 0, 1 e 2, oltre ai diesel fino a Euro 4. Per queste categorie, aderire al servizio diventa l’unico modo per continuare a circolare, seppur con chilometraggio limitato. Trascorsi 30 giorni dall’adesione senza aver installato la scatola nera, il veicolo torna soggetto ai divieti. Le sanzioni per chi circola senza rispettare le regole vanno da 168 a 678 euro, con la sospensione della patente in caso di recidiva.