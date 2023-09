Lotta allo spreco in tavola. Raccolte tonnellate di cibo

Oltre 24 tonnellate di prodotti alimentari recuperate. È il primo bilancio di Un s’bóta veja gnét, ovvero ‘Non si butta via niente’, la campagna lanciata a gennaio 2022 dal Comune in collaborazione con il Gruppo Hera e Last Minute Market, società spin-off dell’Università di Bologna.

Il progetto ha come obiettivo il recupero strutturato delle eccedenze alimentari a favore di enti no profit del territorio che si occupano di supportare persone in condizioni di difficoltà.

I numeri, come accennato all’inizio, parlano chiaro: da gennaio 2022 a luglio di quest’anno sono state recuperate 24,4 tonnellate di prodotti alimentari, di cui più di un quarto (6.060 chili) di pasti cotti, per un valore economico totale stimato di oltre 137mila euro. In termini di risparmio di risorse, il progetto ha evitato di immettere in atmosfera l’equivalente di 79.200 chili di anidride carbonica (corrispondente a quella prodotta da 615 viaggi in auto da Milano a Napoli) e ha risparmiato 51.900 metri cubi di acqua, pari a quella contenuta in 16,2 piscine olimpiche.

I prodotti alimentari e i pasti pronti vengono donati a livello locale da Interspar e Crai; dall’Autodromo; dai punti vendita Clai; dal Dulcis Cafè; da Ecu; da Gruppo Hera che, nell’ambito dell’iniziativa CiboAmico, dona da 12 anni i pasti cotti non serviti nella mensa aziendale di via Casalegno. Gli enti no profit beneficiari sono la Caritas, la cooperativa sociale Mano Tesa, la Croce Rossa Italiana e l’associazione No Sprechi. Domani alle 18.30 al centro giovanile Ca’ Vaina iniziativa pubblica di presentazione dei primi risultati del progetto.

"Riteniamo fondamentale promuovere la cultura della riduzione degli sprechi alle nuove generazioni", affermano gli assessori Elisa Spada (Ambiente), Daniela Spadoni (Welfare) e Pierangelo Raffini (Sviluppo economico). "L’esperienza di Imola è particolarmente interessante perché vede in primo piano come promotore il Comune affiancato dal Gruppo Hera", sottolinea Matteo Guidi, socio fondatore di Last Minute Market. "Abbiamo realizzato, insieme, una consuetudine virtuosa che riduce gli sprechi e trasforma le eccedenze in una risorsa per chi vive un momento di difficoltà economica e fragilità sociale – afferma Barbara Sentimenti (Hera) –. Questo progetto fa inoltre diventare realtà uno dei valori principali del Gruppo Hera: mettere in relazioni istituzioni, enti e associazioni a supporto del territorio e delle comunità servite".