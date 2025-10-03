Lotta all’usura, Libera in prima linea

Tempo di bilancio di fine attività per lo Sportello circondariale di ascolto e sostegno per vittime di usura e di estorsione, per chi vive situazioni di sovraindebitamento e per i commercianti che vogliono recedere dai contratti con i gestori di slot machine. Un servizio, terminato sul territorio alla fine dello scorso mese di settembre e ora confluito nello specifico Sportello della Città metropolitana di Bologna, gestito dal presidio ‘Giudice Alberto Giacomelli’ di Imola di Libera nella sede del Nuovo Circondario Imolese.

Dal 12 settembre 2024 al 31 luglio 2025 hanno contattato il servizio 23 persone: 5 provenienti da Imola, 7 dalla provincia di Bologna, 8 da quelle di Parma e Reggio Emilia e 3 da quella di Modena.

Tutti gli utenti sono stati incontrati dall’avvocato Giacomo Di Modica e, nella maggior parte dei casi, si è trattato di situazioni di sovraindebitamento per cui è stata istituita la pratica per la Fondazione Antiusura ‘Interesse uomo’ Onlus. Tra queste, una si è conclusa con l’erogazione del finanziamento necessario per risolvere il problema del richiedente e due sono state approvate e tuttora in lavorazione. Un altro paio, invece, sono in attesa della documentazione necessaria per concludere l’istruttoria e cinque non sono state approvate per mancanza di requisiti o perché gli interventi sono stati ritenuti non risolutivi del problema. Sette, infine, sono state archiviate per rinuncia o mancata produzione dei documenti richiesti entro i termini previsti dal regolamento della Fondazione. Ma non è tutto. Quattro utenti, considerando l’elevata situazione debitoria, sono stati indirizzati allo Sportello della Città metropolitana e un altro, vittima di truffa, è stato affiancato nella denuncia alle forze dell’ordine.

"Ringraziamo l’avvocato Di Modica e la Fondazione ‘Interesse uomo’ per il loro impegno costante per un servizio che le persone hanno apprezzato anche al di fuori del nostro territorio – commentano Filippo D’Amato, referente dello Sportello per l’associazione e Lucia Mazzotti del presidio di zona di Libera –. Essere presenti a fianco dei cittadini è parte fondamentale della mission di Libera".