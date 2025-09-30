Lotta alle barriere architettoniche: piano da dieci milioni in 10 anni

Imola, 30 settembre 2025 – ​​​​​​Un tombino incassato, la radice di un albero che solleva l’asfalto, un attraversamento privo di segnaletica tattile. Dettagli che per molti passano inosservati, ma in grado di rappresentare ostacoli quotidiani per chi si muove in carrozzina, con un bastone o spingendo un passeggino.

È partita da qui la costruzione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) approvato nei giorni scorsi dalla Giunta: una passeggiata urbana assieme ai tecnici incaricati e ai rappresentanti di associazioni locali. Durante il sopralluogo sono emerse alcune delle criticità più diffuse: pavimentazioni dissestate, caditoie troppo profonde, assenza di rampe agli ingressi degli edifici, fermate degli autobus prive di percorsi pedonali protetti. Per rimuovere tali ostacoli è stato messo a punto un ambizioso piano decennale da oltre 10,7 milioni di euro per spazi urbani ed edifici pubblici.

Lo studio, redatto dall’architetto veneto Stefano Maurizio, mette nero su bianco gli interventi su luoghi simbolo come il Municipio, il teatro Ebe Stignani, il PalaRuggi e la piscina comunale; ma anche su scuole elementari e medie, vie del centro storico e perfino sull’Autodromo, per garantire una piena fruibilità durante gli eventi. Il piano censisce oltre 4.100 barriere da rimuovere. Gli interventi sull’ambito edilizio – che comprende scuole, uffici pubblici, biblioteche, impianti sportivi – ammontano a 3,14 milioni di euro. Particolare attenzione è riservata a istituti scolastici come le medie Orsini e le elementari Casadio, dove sono previsti ascensori e rampe per l’accesso ai piani. Più imponente la voce dedicata all’ambito urbano, con 2.610 interventi per 7,55 milioni di euro. Si va dal rifacimento delle pavimentazioni dissestate di via Emilia e delle strade di quartiere, alla posa di percorsi tattili in piazza Matteotti, fino all’adeguamento delle fermate del trasporto pubblico in viale Amendola e via Andrea Costa. Un capitolo a parte riguarda le grandi strutture sportive. All’Enzo e Dino Ferrari sono previsti interventi su ingressi e percorsi pedonali, per rendere più sicuri e accessibili i flussi di spettatori. Al PalaRuggi verranno potenziati gli accessi con elevatori e rampe, mentre alla piscina comunale sono in programma adeguamenti agli spogliatoi e ai servizi igienici. L’attuazione sarà spalmata in dieci stralci annuali. Nel primo triennio le risorse saranno concentrate sulle priorità rosse, cioè gli interventi più urgenti: rampe nei principali edifici comunali, adeguamento dei servizi igienici pubblici, attraversamenti pedonali in aree strategiche. Dal quarto anno entreranno in programma le opere classificate come priorità media, per arrivare entro il decimo anno a completare anche gli interventi a bassa urgenza. Il piano prevede di attingere ad almeno il 10% degli oneri di urbanizzazione destinati per legge a questo tipo di opere, oltre a fondi comunali, bandi regionali e risorse europee. Alcuni interventi potranno inoltre beneficiare dell’Iva agevolata al 4%, con un risparmio significativo sui costi complessivi. La logica che guida il Piano non è solo quella della rimozione degli ostacoli, ma di un nuovo modello di mobilità e vivibilità urbana, quello della ‘Città dei 15 minuti’. Scuole, parchi, uffici pubblici, fermate bus e spazi culturali dovranno essere raggiungibili a piedi o in bici in totale sicurezza, senza barriere. L’obiettivo ora è tradurre i buoni propositi in interventi concreti.