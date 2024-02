Luca avrà una carrozzina elettrica: "Già raccolti 12mila euro: un sogno"

Il sogno di Luca Gualandi è diventato realtà nella mattinata di ieri. È bastato un giorno e mezzo di tamtam sui social e sul web per raccogliere oltre 12mila euro di donazioni che serviranno per l’acquisto di una carrozzina elettrica per il giovane di Casalfiumanese. La sua storia è ormai nota. Gualandi, che ha 34 anni, è paralizzato dall’età di 17 dopo un brutto incidente capitato durante una sessione di allenamento in preparazione del campionato europeo di supermotard. Una caduta che l’ha reso tetraplegico e completamente dipendente dalle persone che ha intorno come la sua mamma Angela che per seguirlo 24 ore su 24 ha lasciato il lavoro. Da lì l’appello, condiviso nell’etere dall’amico Matteo Baldissarri, e il via alla raccolta fondi sulla popolare piattaforma ‘gofundme’.

La cifra per l’acquisto del moderno ausilio, che si può comandare con il mento attraverso i movimenti della testa, è stata raggiunta a tempo di record grazie alla generosità di oltre 250 persone che hanno deciso spontaneamente di dare il proprio contributo alla causa: "Una cosa inimmaginabile – ha detto a caldo Gualandi al raggiungimento dell’obiettivo della campagna solidale -. Ma la parte più incredibile è rappresentata dalle tantissime parole d’affetto e di incitamento che ho ricevuto dalla gente in queste ultime ore. Non me l’aspettavo davvero". Un vortice di generosità che l’ha letteralmente travolto: "Sono due giorni che non stacco gli occhi dal computer e da quella campagna che proseguirà fino al prossimo 11 febbraio perché le spese legate alla pratica sono davvero tante – aggiunge -. Con l’arrivo della bella stagione effettuerò altre prove con il dispositivo per tarare al meglio le varie regolazioni poi completerò l’ordine di acquisto. È un sogno. Finalmente avrò anche io la possibilità di muovermi in autonomia e di andare dove voglio senza che nessuno debba spingermi e accompagnarmi".

Capitolo ringraziamenti: "Non ce n’è uno in particolare perché tutti hanno dato una mano e continuano a farlo condividendo il mio appello". Commosso anche Baldissarri: "In poco più di 24ore abbiamo realizzato il sogno di Luca – ha scritto sul web -. Una magnifica avventura solidale. Adesso individueremo, proveremo e testeremo la carrozzina elettrica più adatta alle sue esigenze. Ogni momento importante sarà documentato con materiale fotografico così da rendere tutti partecipi di questa favola a lieto fine".

Mattia Grandi