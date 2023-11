Luci accese il 2 dicembre. Le fiaccole, la banda e i disegni dei bambini

Le luci di Natale si accenderanno sabato 2 dicembre. Una cerimonia che darà il via al programma dell’edizione 2023 di Castèlanadèl.

"Il Natale ci invita ancora una volta a rinnovare la nostra scelta di essere Felici – scrive il sindaco Fausto Tinti nell’opuscolo, ricordando che sarà l’ultimo da primo cittadino – affidandoci al nostro essere comunità, al nostro saper camminare insieme nella stessa direzione con lo sguardo attento e solidale nei confronti di chi è più in difficoltà. Come ogni anno il Castèlanadèl vuole essere il segno di questo nostro desiderio di essere Felici accendendo la nostra bella Città – strade e piazze del capoluogo e delle frazioni – con le luci segni della speranza".

L’evento di accensione delle luci, a cura di Pro Loco e Amministrazione comunale, inizierà sabato 2 alle ore 17 in via Cavour con la fiaccolata che giungerà in piazza XX Settembre. Qui, alla presenza del sindaco Fausto Tinti e di rappresentati della Giunta e del Consiglio comunale, alle 17,30 circa si accenderanno le luci natalizie sulle note del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro. Al termine della cerimonia in piazza, si salirà al primo piano del Municipio per inaugurare la mostra che raccoglie i bellissimi lavori creati dagli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie della Direzione Didattica di Castel San Pietro Terme per il concorso dedicato a Donatella Zappi, che quest’anno ha come tema ‘Uno per tutti, tutti per uno (diversi, uguali, simili ma tutti speciali)’. La mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio negli orari di apertura del Comune.

Nella stessa serata di sabato 2, alle ore 19, il Natale si accenderà anche a Osteria Grande. La cerimonia si terrà come sempre al Centro Commerciale di Osteria Grande, con la partecipazione dell’amministrazione comunale e del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme, e la festa continuerà domenica 3 al lago Mariver con l’iniziativa ‘Natale a Osteria’.

L’atmosfera natalizia animerà Castel San Pietro Terme fino all’epifania con luci, presepi, concerti, mercatini, musica, arte, tante proposte per tutte le età, dai giovanissimi alle famiglie.

In particolare, cuore del Natale castellano saranno le domeniche 3, 10 e 17 in cui il centro storico si animerà con i mercati natalizi.

Il programma completo delle inizative del periodo delle festività sarà pubblicato nei prossimi giorni sui siti e nelle pagine Facebook del Comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it - www.facebook.comcspietro.