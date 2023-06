Luci, soffitti e vetrine Nuovo look in arrivo per il Centro Leonardo

Un maxi-piano di rilancio per dare una nuova veste a uno dei luoghi più frequentati dagli imolesi. In occasione del convegno dedicato ai più importanti progetti immobiliari in corso di attivazione in Italia, che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano, sono stati presentati i lavori di restyling del centro commerciale Leonardo. Il piano è stato svelato da Roberto Zoia del gruppo Igd Siiq (proprietario della struttura), e da Davide Padoa, amministratore delegato dello studio di architettura Design International, che porterà avanti l’operazione.

I lavori, in partenza proprio in questi giorni, saranno completati nel primo semestre 2024. La trasformazione più importante si concentrerà sul completo restyling interno delle Gallerie, con il rifacimento dei pavimenti, il nuovo disegno dei controsoffitti e la riorganizzazione delle piazze.

Di "particolare rilievo", secondo Igd, lo studio dell’illuminazione che andrà a caratterizzare le diverse aree: durante il giorno, protagonista sarà la luce naturale filtrante attraverso i lucernari distribuiti lungo le gallerie e nelle piazze; la sera verranno invece "esaltate le forme morbide e dinamiche dei controsoffitti ponendo l’accento sugli elementi caratteristici del nuovo mall".

La riqualificazione riguarderà anche lo spazio dedicato alla ristorazione, che sempre secondo Igd sarà " valorizzata grazie all’intervento sui soffitti e al ridisegno delle aree sedute e dei chioschi, nonché con la creazione di spazi destinati ai giochi per i bambini e all’intrattenimento". Lavori in vista anche all’ingresso, che "beneficerà in termini di visibilità dalla strada e sarà integrato con aree sedute e aiuole".

L’intero progetto di ammodernamento, sottolineano da Igd, "ha una forte vocazione sostenibile". Il nuovo sistema di illuminazione, tutto a Led, offrirà la possibilità di limitare o spegnere una porzione di impianto. Previsti inoltre specifici interventi impiantistici volti al miglioramento dell’efficienza energetica del Centro e alla riduzione dei consumi idrici.

Nei piani della proprietà, il restyling degli spazi del centro commerciale sarà accompagnato anche da una rilettura dell’offerta merceologica. Ai tanti frequentatori del Leonardo non sono infatti sfuggite le chiusure che hanno caratterizzato il posto pandemia. Igd assicura oggi un "incremento della varietà delle insegne, con un focus sul target ‘giovane’". Allo stesso modo, il mix di categorie merceologiche quali l’abbigliamento, i beni per la casa e servizi alla persona "sarà oggetto di una revisione volta a differenziare la struttura rispetto ai competitor – concludono da Igd – e ad aumentarne l’attrattività complessiva".