Lui la vuole lasciare, lei lo accoltella alla gola: denunciata

Imola, 3 ottobre 2023 - Ha accoltellato il compagno alla gola al culmine di una lite, perché lui voleva porre fine alla loro relazione sentimentale e lei si rifiutava di accettarlo. Per questo una donna, italiana di 48 anni, è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il tutto è accaduto nella mattinata di domenica, intorno alle 5, quando i carabinieri della centrale operativa di Imola sono stati informati che un uomo era stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di quindici giorni per una ferita da taglio alla gola. I militari hanno rintracciato a casa il ferito, un italiano di 53 anni, domiciliato a Imola, chiedendogli di raccontare cosa fosse successo. L'uomo ha spiegato di essere stato medicato dai sanitari del 118, mostrando la garza sul collo, perché la compagna lo aveva accoltellato durante una discussione scaturita dal rifiuto della stessa di interrompere la relazione sentimentale.

Fortunatamente per il cinquantatreenne, quando la donna ha preso il coltello per colpirlo lui ha reagito facendo un passo indietro, evitando così di essere colpito nei punti vitali e rimanere ferito gravemente. La donna, sentita dai carabinieri, ha ammesso le proprie responsabilità consegnando il coltello da cucina che aveva utilizzato per colpire il compagno e descrivendo l’accaduto come una casualità non volontaria.

La quarantottenne, quindi, è stata denunciata dai militari dell'Arma per lesioni personali aggravate e maltrattamenti contro familiari o conviventi.