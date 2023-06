L’ultima prova "Ci sentiamo penalizzati"

di Francesca Pradelli

Forti emozioni, ma anche tanta perplessità. Ecco quello che hanno provato ieri gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Scarabelli”, alle prese con una prova di Maturità ’fuori dall’ordinario’. L’istituto, che è in una zona colpita dall’alluvione e da alcune frane nelle scorse settimane, conta inoltre numerosi studenti iscritti provenienti dalle zone della Romagna colpite dall’alluvione, come Ravenna e Faenza. In ragione di ciò, è stata quindi presa la decisione di far svolgere a tutti i ragazzi di quinta superiore l’esame di maturità nella sola forma orale.

Una scelta che, sicuramente, evita di generare divisioni tra gli studenti “alluvionati” e “non alluvionati”, ma non manca di pareri discordanti.

"Per me è negativo affrontare l’esame così – racconta infatti Gabriele Barzagli, 18 anni, mentre ripassa in vista delle domande – perché in questa modalità sarà più complesso ottenere un buon voto".

Parole condivise anche da Alessandro Baroncini, 18 anni, anche lui presente per effettuare il “maxiorale” nella stessa giornata.

"A mio parere siamo stati penalizzati – dichiara –. La nostra classe avrebbe avuto come seconda prova Enologia e mi è dispiaciuto non averla potuta fare. Mi avrebbe permesso di prendere parecchi punti".

Anche Luna Luschi, 18 anni, la pensa in maniera molto simile. La ragazza, presente per ’fare coraggio’ agli amici, dato che svolgerà l’esame nei giorni successivi, manifesta più di un dubbio sulla disposizione.

"Non possono darci un voto su una prova orale di un’ora su tutte le materie e dircelo con così poco preavviso – spiega –. Avrei preferito fare gli scritti, se avessi potuto fare il tema avrei scelto la traccia sull’attesa e Whatsapp. Mi sarebbe piaciuta".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’amica Lucia Carrara, 18 anni, pronta a sostenere l’esame.

La studentessa esprime qualche perplessità anche sull’organizzazione della prova. "Non hanno cambiato molto le griglie di valutazione, c’è poca chiarezza nella valutazione dei crediti. Insomma, è tutto molto caotico", ribadisce la giovane.

Non tutti però sono rimasti amareggiati da questa forma di esame, specialmente gli studenti che provengono dalle zone colpite dalle incessanti piogge di maggio. Tra questi c’è sicuramente Carolina Bolognesi, 18 anni, studentessa residente a Solarolo.

"Abbiamo vissuto un momento molto complesso – sottolinea la ragazza –. Considerando quello che è successo non ce l’avrei mai fatta a concentrarmi a pieno sugli scritti".

I ragazzi però, su una cosa, sono tutti d’accordo: l’impegno, la solidarietà e la comprensione dimostrata dagli insegnanti.

Dei professori, in particolar modo, sono stati apprezzati la disponibilità e l’aiuto emotivo nei riguardi dei ragazzi che si sono trovati spaesati di fronte a questa situazione.

Lo sottolinea particolarmente Noemi Anconelli, 19 anni, appena uscita dalla prova orale, su cui si dichiara soddisfatta.

"Certo, avrei preferito fare gli scritti, anche perché ci esercitavamo su di essi da ormai un anno – conclude la giovane –. Nonostante ciò i professori, nei nostri riguardi, sono stati gentili e ci hanno supportato. Anche gli insegnanti esterni hanno compreso la situazione. Questo non mi ha fatto sentire sola".