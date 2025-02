L’ultimo capolavoro di Lancieri: "Hai seminato bene ovunque, non sarai mai dimenticato"

"Caro Sergio, hai saputo seminare del bene ovunque, un bene che è fiorito nella vita di tutti coloro che ti sono intorno. Proprio per questo non sarai mai dimenticato". Sono state queste le parole di don Pierpaolo Pasini, amico di Sergio Lancieri, scomparso sabato all’età di 77 anni. Parole cariche di significato, pronunciate durante le esequie nella parrocchia di San Giacomo Maggiore del Carmine, che hanno saputo esprimere a pieno l’affetto e l’amore che Lancieri ha lasciato a chiunque gli stesse accanto.

Sono state diverse centinaia le persone, tra amici, parenti e conoscenti, che ieri hanno voluto rendergli omaggio per l’ultima volta, riunendosi in un commosso abbraccio collettivo per salutare l’artista e l’uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile nella città di Imola.

Lancieri, chiamato affettuosamente "Lancio" da chi lo conosceva bene, era infatti noto per la sua creatività e per le sue numerose passioni variegate, tanti lo definivano un ’Vulcano di energia’.

Tra queste, in primis, c’erano le sue caveje, simbolo della tradizione romagnola. Oggetti, pezzi di storia, lo facevano sentire profondamente legato alla sua terra e alla storia della sua città. Oltre alla musica, Lancieri nutriva una passione sconfinata per il mondo dei motori e, in particolare, per Ayrton Senna, suo grande idolo, di cui manteneva pulita l’area circostante al monumento collocato al vicino alla curva del Tamburello, nel parco delle Acque minerali.

Un impegno costante che gli ha permesso di conoscere tante altre persone animate dalla sua stessa passione, provenienti da tutto il mondo e di farsi voler bene da chiunque. Lancieri era anche un meticoloso collezionista di cimeli legati al motorsport, come pneumatici, che trasformava con creatività, dando loro nuova vita attraverso la sua arte.

"Con tutti quei cimeli che ha accumulato e creato in questi anni, avrebbe potuto tranquillamente mettere su un museo personale". Ha ricordato con un sorriso qualcuno dei presenti durante la cerimonia, sottolineando quanto il suo legame con la storia della F1 fosse autentico e radicato.

Ma ad essere ricordata non c’è solo la creatività di Lincieri, anche la sua bontà d’animo e l’affetto che ha regalato a chiunque lo circondasse. Tra i presenti non si è mancato di sottolineare la sua prontezza nel dare una mano nel momento del bisogno e di saper sempre regalare del bene a chiunque.

Proprio per questo, don Pierpaolo Pasini lo ha ’ritratto’ durante la messa: "Sergio ha sempre saputo guardare oltre, in alto, e questo gli ha permesso di realizzare le sue opere e le sue caveje. Ringrazio Dio di aver avuto la possibilità di passare dei momenti con lui, così come tutti voi altri dei presenti. Questo non è l’ultimo saluto, questo è solo un saluto, perché un giorno poi ci rivedremo tutti insieme".