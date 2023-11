L’ultimo discografico. Bonelli racconta i grandi della musica a Palazzo Sersanti

Ci sono Paul McCartney e David Bowie, ma anche Bob Dylan, Eddie Vedder e Tom Morello. Grandi della musica raccontati da chi li ha visti da vicino, ma sospesi in una dimensione ’altra’, quella creata dalla loro arte. È ’Rockonti’ il libro del discografico Massimo Bonelli, direttore generale di Sony International ed Emi dagli anni Settanta agli inizi degli anni duemila. Sarà lui stesso a parlarne domani sera alle 19.30 a Palazzo Sersanti in un appuntamento organizzato da Lusia Rago e dall’associazione Ippogrifo. Dialogherà con il giornalista Patrick Colgan, del Carlino di Imola. Bonelli ha lavorato con tantissimi grandi della musica – si definisce ‘l’ultimo discografico’ – e gli aneddoti e le storie da raccontare, partendo dal suo libro, non mancheranno.

Bonelli, come sono nati questi racconti?

"Ci sono due premesse. Ho scritto altri libri, uno era nato cinque anni fa quando era scomparso Michael Jackson e avevo voluto scrivere una fiaba dedicata a lui, quella di un folletto nato sul pianeta pop, di cui è diventato il re, prima di scendere sulla terra. Ho voluto raccontare la mia visione, opinione sulla sua storia, sulla quale sono state dette molte falsità. Uso la fantasia perché è una forma di libertà nessuno ti può attaccare. La seconda è che la percentuale variabile di fantasia colma quel vuoto che può esserci in un personaggi, gli spazi. È come se avessi usato delle spezie. Non mi interessava raccontare le mie gesta, la storia di ’me con loro’ come hanno fatto altri: credo di avere molta immaginazione e allora ne ho usata tanta".

Vedere da vicino questi personaggi li rende più normali o ancora più grandi?

"Il talento spesso non è l’unica cosa interessante, serve spessore. I migliori per coerenza sono Bruce Springsteen ed Eddie Vedder dei Pearl Jam. Si rivolgono al pubblico con poesie che sono reali, non c’è differenza fra chi è sul palco e la persona: nella vita sono esattamente così".

Al tempo come si scopriva un artista?

"C’erano i talent scout che andavano in giro per i concerti, nei posti dove la musica si faceva dall’underground alla strada. C’era musica incredibile per strada. Andavo a Londra e si sentiva suonare nella metro. A volte un talent scout passava di lì e scopriva un nuovo artista. Poi c’era nella casa discografica gente che lo seguiva con pazienza. Ora non è più così, sicuramente non in italia".

Segue la musica anche ora che non è più il suo lavoro?

"Seguo tanto, ma quello che mi piace perché ora sono libero".

Come mai in questo libro ci sono 24 personaggi, ma nessuno è italiano?

"Jo lavorato anche con tanti italiani, da Baglioni a De Gregori per dire due nomi, con loro il contatto era quotidiano. Però la loro conoscenza lasciava poco spazio alla fantasia, al racconto".

L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento posti.