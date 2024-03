Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto a Gaetano Berti, storico barbiere del paese e figura di riferimento del corpo bandistico Sant’Ambrogio con la sua fisarmonica, venuto a mancare lo scorso 12 marzo all’età di 88 anni.

E proprio la banda alidosiana ha accompagnato la funzione funebre celebrata nella chiesa dell’abitato dell’alta valle del Santerno prima della partenza del feretro per l’area crematoria di Faenza.

Ma Berti era molto conosciuto anche per l’attivismo a livello associazionistico e per gli splendidi scatti fotografici, più volte esposti in mostra, attraverso i quali raccontava quotidianità ed eventi all’ombra del Ponte degli Alidosi.

"Ci rattrista la scomparsa del nostro, unico e solo Gaetano – hanno scritto sui social i componenti del sodalizio musicale di Castel del Rio –. Con lui se ne va un pezzo importante della storia della banda. Una persona fondamentale per quello che siamo diventati e siamo tutt’oggi. La parte più umana e il senso più sincero dell’essere bandisti con quella voglia di vivere e condividere a pieno la passione che ci lega". E ancora: "Ci mancheranno i tuoi sorrisi gentili, il tuo sguardo attento ma sempre comprensivo, le tue parole di forza e supporto, la tua presenza immancabile ad ogni evento e concerto – hanno aggiunto –. Conserveremo ogni momento trascorso insieme come ricordi preziosissimi. Ovunque tu sia, ne siamo certi, ci sarà sempre buona musica ad accompagnarti".

Mattia Grandi