L’ultimo saluto a Gian Paolo Luppi. La banda suona davanti alla chiesa

"La musica, come tutto ciò che crea elevazione spirituale, ci porta alla verità della Fede". Sono parole di Gian Paolo Luppi, compositore e musicista origianario di San Giovanni in Persiceto, e maestro e direttore della banda citadina, la Filarmonica Imolese, dal 2014 al 2024. Luppi è scomparso mercoledì scorso, dopo una lunga malattia, all’età di 65 anni ed è stato una figura d’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale.

E ieri pomeriggio nella Collegiata della sua San Giovanni in Persiceto – dove era nato – si è tenuto il funerale celebrato dal parroco don Lino Civerra, alla presenza di un folto numero di persone e del sindaco Lorenzo Pellegatti. All’esterno della chiesa era presente la Filarmonica Imolese che ha eseguito dei brani musicali. Luppi ha dedicato completamente la sua vita alla musica.

Al conservatorio ‘G.B. Martini’ di Bologna, Luppi si specializzò in pianoforte, musica corale e direzione di coro, strumentazione per banda, composizione e direzione d’orchestra. Successivamente si è dedicato all‘insegnamento della musica sacra e della liturgia, all’accompagnamento a solisti tramite il pianoforte, ma anche all’attività di compositore che gli è valsa negli anni la conquista di diversi premi e riconoscimenti, con concerti tenuti anche all’estero.

Al termine del rito funebre la salma del maestro Luppi è stata portata nel cimitero della frazione persicetana di Amola per la sepoltura.

Nei giorni scorsi Luppi è stato ricordato dal sindaco Marco Panieri: "A nome dell’amministrazione comunale, dell’intera città di Imola e del sindaco Marco Panieri, esprimiamo il più sentito cordoglio per la scomparsa del maestro Gian Paolo Luppi – è il messaggio arrivato dal primo cittadino –. La sua dedizione ha arricchito la Banda e il suo repertorio, spingendo i musicisti a crescere e a innovarsi costantemente. Per oltre un decennio ha rappresentato per noi tutti una guida e un esempio di passione artistica e professionale. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia – ha concluso il sindaco di Imola – , ai suoi cari e alla comunità della banda in questo momento di dolore, consapevoli che il suo spirito e la sua eredità musicale resteranno per sempre parte della nostra comunità".

p. l. t.