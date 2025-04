Lumezzane supera Andrea Costa: stagione chiusa con sconfitta e addio ai playoff

LUMEZZANE

80

ANDREA COSTA

68

LUMEZZANE: Minoli 9, Tandia 7, Tomasini 9, Brescianini 6, Varaschin 12, Mbacke 5, Di Meco 12, Deminicis, Amici 10, Vitols ne, Salvinelli 2, Baldini 8. All. Nunzi.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Fazzi 2, Benintendi 2, Toniato 3, Filippini 4, Klanjscek 27, Chiappelli 13, Martini, Raucci 5, Sanguinetti 8, Zedda 4. All. Vecchi.

Arbitri: Suriano e Giovagnini.

Parziali: 24-12; 45-26; 66-44. Tiri da due: 20/41; 13/34. Tiri da tre: 8/24; 11/30. Tiri liberi: 16/28; 9/13. Rimbalzi: 48; 38.

LUMEZZANE

Si chiude con la sconfitta di Lumezzane la stagione dell’Andrea Costa, ormai salva e scesa in campo con decisamente poche motivazioni in testa per provare a strappare l’ultimo posto play in che va proprio ai lombardi, dodicesimi dopo la sconfitta della Virtus. I biancorossi lasciano strada a Lumezzane già nel primo tempo, con un gap di venti punti che contorna il resto di una gara che chiude l’annata biancorossa sul parquet, in attesa di quelli che saranno gli sviluppi più importanti, ossia le manovre a livello societario.

Attacco pigro dei biancorossi che subito dopo la palla a due sparacchiano e subiscono l’impennata dei padroni di casa che salgono sul 14-6 al 5’. Il time-out di Vecchi non fa effetto e una serie di perse indirizzano l’allungo lumezzanese (19-6). L’ingresso di Toniato tampona l’emorragia ma solo per poco perché la Luxarm torna a farsi sentire mentre l’Up continua a latitare in attacco, così già all’inizio del secondo quarto il gap arriva sul -20 (32-12 al 14’). Gli errori davanti si susseguono e tra alcune proteste (tecnici alla panchina e a Vecchi) l’Up sprofonda oltre il ventello (38-17 al 17’) trovando solo un paio di lampi di Klanjscek nel buio del primo tempo. La reazione usciti dagli spogliatoi non c’è, Fazzi sale a quattro falli all’inizio del terzo quarto e Lumezzane allunga (52-28), con le giocate sporadiche di Klanjscek e Chiappelli che rosicchiano qualcosa (60-44 al 27’). Lumezzane replica (72-49), poi consente a Sanguinetti e Klanjscek di guidare un 13-2 biancorosso (74-62 al 37’) quando ormai è tardi.

Luca Monduzzi