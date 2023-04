Luna park Autodromo Ruota panoramica, simulatori e show Mai vista una F1 così

Ormai lo hanno capito anche i meno appassionati: la nuova Formula 1 fatta di maxi-schermi, aree hospitality e tribune provvisorie da montare un po’ ovunque lungo la pista è ben diversa da quella che gli imolesi avevano imparato a conoscere negli irripetibili anni Ottanta. Campeggi, grigliate e impalcature improvvisate non fanno più parte di questo mondo già da un pezzo. E anche dal 2006 (anno dell’ultimo Gran premio di San Marino) a oggi la musica è cambiata.

Così non deve sorprendere se, dopo due edizioni a porte chiuse e una (quella del 2022) nella quale si sono fatte sostanzialmente le prove generali in vista di un evento senza più l’incubo del Covid, il Circus è pronto a sbarcare in riva al Santerno in tutta la sua opulenza. Portando anche qui un pezzo di quel format che, nel resto della stagione, viaggia da Oriente a Occidente lungo le principali capitali mondiali.

Epicentro della festa del 19-21 maggio sarà la Fanzone allestita alle spalle delle tribune del rettilineo di partenza, in via Malsicura. Già sperimentata in piccolo nel 2022, quest’anno l’area è destinata a lievitare. Ci sarà innanzitutto una ruota panoramica alta 32 metri. Si potrà poi scopire il funzionamento della ‘galleria del vento’, strumento fondamentale nel progettare una monoposto, entrando nella ‘F1 blast lane’ e lasciandosi investire dal flusso d’aria a cui vengono sottoposti i modellini. Poi l’area ‘Driver delta’, che mostra le carriere in F1 di tutti e 20 i piloti del Circus, mentre i fan attraversano un tunnel nel quale gli schermi ripropongono i momenti chiave della loro avventura nei Gp, nel tempo necessario a completare un giro di pista.

Mondo in crescita anche quello degli ‘F1 Esports’, dove gli appassionati possono cimentarsi al volante di monoposto virtuali. Altro grande classico della Fanzone è senz’altro la simulazione di un pit-stop. Nel tardo pomeriggio, i team più veloci verranno chiamati alla finale e, ai vincitori, saranno consegnati premi e prodotti ufficiali.

Tutto finito? Macché. Aci annuncia infatti la possibilità di vivere, sempre in Autodromo, una "elettrizzante esperienza in 4D, attorno a una showcar di F1". Durerà 10 minuti e ha come obiettivo quello di far provare agli appassionati il fascino della potenza di una F1, tra motori rombanti e cannoni ad aria.

Per gli amanti del classico, nella Fanzone (che a Monza nel 2022 ebbe problemi nel reperire i permessi) si potranno anche vivere le emozioni dei vincitori di un Gp, indossando il cappellino Pirelli e sollevando le bottiglie di Ferrari Trento, mentre una postazione dj ricreerà il clima che si vive negli attimi della celebrazione. Ci sarà anche il trofeo che viene assegnato al campione del mondo di F1 e sarà dunque possibile ammirarlo da vicino e scattare foto. Infine, si parlerà di futuro a zero emissioni con un video dedicato. La Fanzone sarà aperta tutti i giorni, gratuitamente, per chi è in possesso del biglietto del Gp. Prologo speciale a ingresso libero, giovedì 18 maggio dalle 13, per gli imolesi.