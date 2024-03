Lunedì allo stadio la gara di sprint

Lunedì 11 marzo, allo stadio Galli, appuntamento con ‘Sprinta con l’Avis’ per le scuole. L’iniziativa organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune, in collaborazione con la polisportiva Avis, consiste in una gara con partenza ai 60 metri e cronometraggio elettronico sui 50 lanciati. È rivolta agli alunni delle scuole medie ed è suddivisa in sei categorie. È consentita la partecipazione di massimo otto alunni per ogni categoria. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a mercoledì 13 marzo.