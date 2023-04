Lunedì il ricordo di Ratzenberger e Senna

Archiviate le celebrazioni per il suo 70esimo compleanno, l’Autodromo si appresta a vivere un’altra ricorrenza speciale. Lunedì 1° maggio Comune, Formula Imola e società di promozione turistica IF - Imola Faenza organizzano un momento a ricordo di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, a 29 anni dalla loro scomparsa. Nell’occasione, l’Enzo e Dino Ferrari sarà aperto al pubblico, riservato ai pedoni, dalle 9 alle 18. Ingresso gratuito.

La cerimonia a ricordo dei due piloti morti rispettivamente il 30 aprile e l’1 maggio 1994, nel fine settimana del XIV Gran Premio di Formula 1 di San Marino, prevede il ritrovo alle 13.50 sotto la torre dell’autodromo, poi la camminata in pista verso la curva del Tamburello, con la deposizione alle 14.17 di un mazzo di fiori gialli e verdi sul luogo e nell’orario in cui Senna ebbe l’incidente.

Successivamente, la camminata in pista proseguirà fino alla curva Villeneuve, con la deposizione di un mazzo di fiori rossi e bianchi sul luogo dello schianto di Ratzenberger. Interverranno, tra gli altri, il sindaco Marco Panieri, l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, i rappresentanti del circuito e don Pierpaolo Pasini, parroco di Santa Maria in Regola.

Da parte sua IF, in occasione dell’apertura al pubblico della pista, organizza quattro tour a piedi del tracciato (in italiano e inglese). Previsto l’accesso esclusivo agli spazi tecnici della direzione di gara (race control room e podio), camminata sulla pit-lane e salita sulla torre dell’Autodromo.

La durata del tour è di circa 1 ora e 15 minuti. Il costo è di 18 euro per persona; 12 euro ragazzi fino a 15 anni e gratuito per bambini fino ai 6 anni. È possibile prenotare i tour online sul sito di IF. Info point, shop e sala simulatori saranno aperti dalle 9 alle 18.