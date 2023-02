Lunedì l’addio a Matteo Fatale l’incidente in moto

È stata decisa la data dei funerali di Matteo Cicognani, il ventottenne spirato all’ospedale Maggiore di Bologna per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto domenica 12 febbraio. Si svolgeranno lunedì 27, alle 9.30 alla camera mortuaria. Qui amici e parenti potranno porre il proprio ultimo saluto prima del trasferimento a Faenza per la cremazione. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Il giovane era rimasto ferito in via degli Orti, poco prima delle 14 di domenica 12. In un tratto rettilineo della parallela della Montanara, dopo una curva, aveva perso il controllo della propria Honda. Stava salendo verso la collina, ed è uscito di strada alla propria destra, colpendo e abbattendo un palo della Telecom prima di terminare nel canale che scorre a lato della strada. Un passante era prontamente intervenuto per estrarre il motociclista dall’acqua, sicuramente gelida anche se non molto profonda.

Nell’immediatezza, il giovane era cosciente, e ha parlato con gli agenti della polizia locale e con i soccorritori. Il 118, dopo averne stabilizzando le condizioni, ha allertato l’elisoccorso che ha portato il ragazzo a Bologna.

Matteo Cicognani abitava con i genitori Luca ed Elisa e una sorella in via Minghetti, nel quartiere Campanella.

Gli agenti della polizia locale somo intervenuti per ricostruire la dinamica della sciagura, ma hanno dovuto fare i conti con l’assenza di testimoni oculari e con il fatto di non aver potuto sentire a verbale il giovane coinvolto, ricoverato comunque in prognosi riservata al Maggiore. Non si sa se Cicogani abbia sbandato per evitare un animale che attraversava la strada, o per scansare un’auto che si ipotizza potesse provenire dalla direzione opposta.