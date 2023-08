Lunedì sera le prove libere

La Carrera Autopodistica dà appuntamento a lunedì in centro per il quinto appuntamento con le prove libere. Macchinine e spingitori a tutta velocità dalle 21 alle 23.30. Sesto appuntamento con i test giovedì 24, negli stessi orari, nell’attesa della Superpole che è in programma domenica 27 in centro storico dalle 16 alle 19.30.