"Luogo importante per la socialità"

"Lo spazio adibito a locale, nel parco delle Acque Minerali, viene rimesso a gara dopo essere tornato in funzione nel 2021 e aver rappresentato in questi due anni un importante luogo di socialità per le famiglie e per i giovani. Si amplia l’attività anche all’ambito più ludico, legato al divertimento e allo stare insieme". È la soddisfazione del sindaco Marco Panieri per l’apertura del nuovo bando per la gestione dello storico locale all’interno del polmone verde della città. "Un parco storico nel quale l’Amministrazione ha investito e continuerà a investire – avverte il primo cittadino in riferimento alle Acque –, con la realizzazione di una nuova palestra all’aperto nell’area, come ulteriore presidio di socialità, salute e benessere. Il parco è protagonista di una tendenza che vede Imola, grazie agli eventi, agli investimenti e alla ripartenza di numerose attività, riaffermarsi come zona di riferimento per aggregazione e socialità".