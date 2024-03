Lupo e capretti, lo spettacolo per bambini

Oggi alle 17 al teatro dell’Osservanza (via Venturini, 18) appuntamento con ‘Il lupo e i sette capretti’, spettacolo per bambini da 3 a 10 anni con Danilo Conti e Antonella Piroli (compagnia Tcp). Un lupo desidera divorare sette capretti e aspetta l’occasione favorevole che si presenta quando mamma capra li lascia soli per andare a fare spesa. Riesce a divorarne sei su sette. Il settimo si rifugia dentro la pendola. Mamma capra si dispera, ma poi trova il punto immerso nel sonno per avere mangiato troppo in fretta le sue prede che, dentro l’enorme panciona, sono ancora vive. Mamma capra allora estrae la prole e mette nella pancia del lupo enormi pietre. Biglietto unico 5 euro.