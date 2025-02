L’urbanistica fa storia: "Eventi, luoghi, memorie. Così siamo cambiati lungo mezzo secolo"

Un viaggio lungo 50 anni per comprendere l’evoluzione del quadro urbanistico circondariale e la complessità di sentirsi architetti alle prese con il ruolo di urbanisti. C’è tanta tecnica ma pure un bel pezzo di cuore nel libro ‘50 anni di urbanistica. Pianificazione del territorio nel Circondario Imolese’ (Ed. La Mandragora) scritto da due autentici guru della materia come Franco Capra e Piergiorgio Mongioj. Un volume che sarà presentato alla città il prossimo 20 febbraio, alle ore 18 nella sala Grande di Palazzo Sersanti, con un dialogo tra gli autori ed i giornalisti Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Claudio Caprara de Il Post.

Di cosa si parlerà? Spiegateci meglio. "È la storia di un territorio attraverso le memorie di eventi e persone che lo hanno reso un habitat plausibile con le sue infrastrutture, dotazioni di interesse pubblico, spazi verdi, luoghi di lavoro e abitazioni. Ma non è soltanto un libro di urbanistica. Ha anche un tono autobiografico che intreccia i ricordi delle nostre esperienze universitarie a Firenze (dove i due autori si sono conosciuti, ndr) e la memoria di un lavoro che è andato oltre la semplice esperienza professionale".

Possiamo definirlo una specie di ‘amarcord’ del Circondario? "E’ il resoconto di un territorio, dal 1962 fino ad una decina di anni fa, alle prese con una metamorfosi amministrativa legata alle sollecitazioni normative del periodo ed alle mutate esigenze di comunità. Pianificazione territoriale e urbanistica sono discipline inscindibili da una visione politica e da una comprensione del quadro sociale in cui si opera -. Senza dimenticare i valori che derivano dal senso di appartenenza, almeno culturale e storica, al territorio locale e al suo ambiente naturale. Nel libro emerge chiara la volontà, a livello amministrativo, di portare avanti scelte uniformi, omogenee e condivise per avere un peso specifico più rilevante nel rapporto con l’area metropolitana".

Un elemento fondamentale per la crescita urbanistica della zona imolese. "Non è stato facile arrivare a delle sintesi e superare anacronistici campanilismi per forgiare una nuova visione di unione. A questa ‘rivoluzione’ hanno dato il proprio contribuito sindaci, amministratori, tecnici e architetti urbanisti. Ricordiamo ancora quando gli uffici tecnici di alcuni piccoli Comuni erano composti da solo un geometra".

Alla base del libro cosa c’è, la passione? "L’urbanistica, di solito, non è una materia molto invitante per gli architetti che sono più attratti dalla progettazione edilizia. Dall’Università di Firenze ai primi incarichi per il Comune di Imola nello studio di piani di recupero del centro storico. Per noi la scintilla con la disciplina è scoccata così e non ci siamo più fermati. Le scelte urbanistiche, in fondo, sono quelle che rendono vivibile una città".