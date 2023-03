Lyrique, dalla classica ai musical "Il 5 maggio saremo al Comunale"

L’associazione musicale Lyrique festeggia i dieci anni di attività e guarda oltre i confini imolesi. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quella genesi, targata 2013, frutto dell’impegno di Giuseppina Brienza e Federico Parravicini. Una realtà che oggi è nelle mani della presidente Silvia De Santis che l’ha trasformata in associazione di promozione sociale. Il modo migliore per allargare i propri orizzonti. "Da un’impostazione iniziale incentrata sulla musica classica e sul teatro, con una serie di concerti evento insieme all’orchestra opera da camera di Venezia, ci siamo indirizzati ad un taglio più moderno – racconta la De Santis alla guida del sodalizio dal 2015 –. Saggi, concerti, tributi live e musical per valorizzare i nostri studenti che ora si confrontano anche con la musica contemporanea". Ma non è tutto. "L’obiettivo è quello di crescere ancora ed abbracciare l’organizzazione di quanti più eventi culturali possibili a livello locale, regionale e nazionale – svela -. Contiamo una trentina di iscritti con un direttivo che comprende me, Fabio Biffi e Carolina Carubbi. Nella nostra offerta ci sono lezioni di canto, pianoforte, teoria musicale, dizione e teatro". Con obiettivi chiari: "Mettere in contatto i nostri iscritti con il panorama artistico di riferimento su scala nazionale – analizza la De Santis, tra le voci più belle di Imola e protagonista qualche tempo fa del talent show ‘The Voice of Italy’ -. Siamo in grado di costruire un evento dalla a alla z. Parte artistica, organizzativa e tecnica". E c’è già una prima data in agenda. "Il 5 maggio nel ridotto del teatro Stignani di Imola – annuncia –. Uno spettacolo che vedrà sul palco una decina di allievi tra cantanti e pianisti. Lo show si chiamerà ‘Tra cielo e mare’ e ripercorrerà i grandi capolavori della musica dedicati ai due elementi. Spazio, però, anche a letture e monologhi tratti da libri e film in compagnia di un ospite d’eccezione".

Mattia Grandi