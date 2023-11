M5s all’attacco: "Autobus sovraffollati"

"I trasporti pubblici offrono un pessimo servizio". Ne è convinto il consigliere comunale del M5s, Ezio Roi, che passa in rassegna le principali criticità delle varie linee di bus attive sul territorio a ormai un paio di mesi dalla riapertura delle scuole. "Prendiamo la tratta che scende dalla Montanara: alle 6.45, il 104 arriva a Casalfiumanese già pieno e continuerà a caricare gente fino a Imola – sottolinea Roi (nella foto)–. Ed è così tutte le mattine. Servirebbe un ulteriore corsa subito dopo, considerato che dalle 7.10 passano altri quattro bus (compresi quelli scolastici) che risultano ugualmente pieni".

E ancora: "Abbiamo studenti che da Casalfiumanese prendono il bus alle 7.10 e arrivano a Imola alle 7.28, si spostano in viale Saffi per prendere una delle tre navette per lo Scarabelli – riferisce l’esponente di opposizione –. Ma purtroppo la prima è sempre strapiena, spesso lo sono anche la seconda e la terza (che parte verso le 7:55) e tenuto conto dell’intenso traffico, scarica i ragazzi a scuola in un range che va dalle 8.10 alle 8.25, troppo tardi per l’inizio delle lezioni".

Infine, nel mirino di Roi, anche la situazione di via Guicciardini. "Al momento dell’ingresso alle scuole, ogni mattina succede un vero caos – protesta il consigliere comunale del M5s –. Da una parte genitori indisciplinati che utilizzano la corsia preferenziale come area di sosta, dall’altra gli autisti dei mezzi pubblici costretti ad invadere la carreggiata opposta. Inutile dire che nonostante questa sia una situazione non nuova, non si è mai stato visto un agente della polizia locale".