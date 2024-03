Ma il comitato non ci sta: "Noi esclusi dalla giunta"

Disco rosso del Comitato Autodromo al calendario di attività 2024 del circuito, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta ed esaminato ieri in commissione consiliare dalle forze politiche di maggioranza e opposizione. Il gruppo di residenti, che da tempo si batte per ridurre il rumore del circuito, lamenta di essere stato di fatto escluso dalle discussioni che nelle scorse settimane hanno visto protagoniste Giunta, Formula Imola, Arpae e Ausl.

"Come ogni anno, abbiamo inviato al Comune istanza formale di partecipazione al procedimento amministrativo di approvazione calendario di pista in base all’articolo 9 della Legge numero 241 del 1990", riferisce il Comitato, che come di consueto ha messo nero su bianco una serie di osservazioni relative in particolare alle giornate più rumorose dell’impianto.

"L’amministrazione ha l’obbligo di valutarle ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento", ricordano i residenti, delusi dall’operato della Giunta. "Nel verbale del Tavolo tecnico – ricostruiscono infatti dal comitato – si trova il seguente riferimento: ‘Il Comune illustra brevemente le osservazioni pervenute dal Comitato Autodromo’. Fine delle valutazioni".

Da qui le proteste dei residenti. "L’Amministrazione, nel 2021, chiese al gestore dell’autodromo (soggetto che produce rumore) di individuare la postazione idonea al controllo delle proprie immissioni acustiche in via Malsicura – rievocano dal comitato –. La finalità era quella di tutelare le famiglie più esposte al rumore, ma il risultato ottenuto è stato esattamente il contrario: escludere da qualsiasi tutela proprio le famiglie più esposte alle immissioni acustiche prodotte dalle attività motoristiche".

E ancora: "Arpae, grazie a una campagna di monitoraggio puntuale (ottobre 2022) ha verificato che la famosa postazione 8, individuata dal gestore e fatta propria dall’Amministrazione, non rappresenta il livello sonoro immesso dalle attività di pista al primo fronte edificato perché lo sottostima – riportano sempre dal comitato –. Sappiamo bene che il numero ‘contenuto’ di sforamenti è tale soltanto perché i valori registrati dalla rete di monitoraggio sono sottostimati rispetto a quelli che in realtà subiscono le famiglie più esposte al rumore: l’Amministrazione ha scelto di escluderle".

Entrando nel dettaglio, i residenti puntano il dito contro quanto accaduto la scorsa settimana con i test delle auto impegnate nel Mondiale Endurance. E che rischia di ripetersi nelle prossime settimane: "L’Ausl ha chiesto a Formula Imola di rimodulare le giornate in deroga del 6-7 aprile per limitare le immissione sonore a non oltre 80 dB di media giornaliera (D2) – sottolineano dal comitato –. Infatti 24 deroghe D3, record storico, costituiscono una criticità importante considerata la collocazione dell’autodromo. Purtroppo l’Ausl non ha ottenuto alcun risultato perché le giornate 10-11 marzo, programmate come D2, sono state talmente rumorose da essere percepite distintamente a chilometri di distanza: immissioni caratteristiche di deroghe D3. Insomma, 24 erano e 24 rimangono. Se non aumentano".