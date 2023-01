Ma il Comune ha 3 milioni in più nel ‘bollettone’

È di oltre tre milioni l’ammontare degli aumenti dei costi energetici per utenze comunali di elettricità, gas e teleriscaldamento. I rincari che hanno gonfiato il ‘bollettone’ del Municipio per il 2022 vanno dai quasi 800mila euro per palestre e campi sportivi ai 290mila euro per gli uffici, passando per i circa 100mila euro per l’illuminazione pubblica. Gli importi, divisi per singole voci, sono stati messi nero su bianco in uno apposito stanziamento corrisposto nei giorni scorsi dal Comune ad Area Blu, quest’ultima chiamata a sua volta a "rendicontare analiticamente" all’ente di piazza Matteotti i costi relativi ai consumi sostenuti negli ultimi 12 mesi per gli immobili municipali.

Nel dettaglio, da aggiungere agli importi citati all’inizio ci sono gli oltre 50mila euro per la scuola di musica, gli 80mila euro per i nidi, i quasi 29mila euro per le materne, i 75mila per le elementari e gli 82mila per le mense scolastiche. Ma oltre alla formazione, i rincari non risparmiano nemmeno la cultura: ecco quindi 89mila euro di maggiori costi per le utenze del teatro comunale Stignani e 30mila euro per l’Osservanza. Già noto da alcune settimane, invece, il peso degli aumenti per i centri sociali. Nove strutture (tutte tranne Fabbrica, Orti Bel Poggio, Sasso Morelli e Tiro a Segno, Palinsesto e Orti anziani) hanno visto infatti le loro bollette salire da 191.730 a 289.305 euro nei soli primi mesi dell’anno. In questo caso, il Comune è intervenuto con uno stanziamento ad hoc a copertura totale dei costi sostenuti dai gestori attraverso una somma, pari appunto a 100mila euro, che verrà destinata anche alle piscine.

Il pacchetto di interventi messi in campo dal Municipio, evidentemente insufficiente a fronte di una situazione che chiama in causa i governi nazionali e l’Unione europea, si completa con i 450mila euro stanziati nel 2022 per il sostegno delle famiglie contro il caro bollette. In questo caso, 130mila euro sono stati utilizzati con un primo bando già attuato nei mesi scorsi da parte di Asp. Gli altri 320mila sono invece stati messi a disposizione con un secondo bando che si è chiuso nei giorni scorsi.