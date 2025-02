"Ma il sold out è ancora lontano"

"Concerti a Imola? Tanto entusiasmo e ancora tanti biglietti. Non mi stupisce per Max Pezzali, che fa ancora tante altre date, ma sugli AC/DC mi aspettavo che finissero nell’immediato. Forse i prezzi elevati bloccano le persone dall’acquisto". Filippo Baroncini, titolare di ’All the best’, negozio di musica e punto di acquisto per biglietti di concerti, racconta lo stupore di non aver ancora visto il sold out della rock band australiana. "Tre settori su sei sono esauriti – spiega –, però credevo che non sarei riuscito ad accontentare tutti, come è successo dieci anni fa. Bisogna dire che, ora come ora, i prezzi sono inaccessibili ovunque. Credo comunque che, tempo un paio di settimane, e i posti saranno sicuramente esauriti". conclude.